Batı’nın kumaş atığı, Gana sahillerini tehdit ediyor!
Gana sahilleri, Batılı ülkelerden gelen kullanılamaz tekstil atıklarıyla dolup taşıyor. Kumaş yığınları, deniz yaşamını tehdit ederken, balıkçılar için de büyük bir engel oluşturuyor.
TEKSTİL ATIKLARI GANA'DA ÇEVRE KRİZİ YARATIYOR
Plastik atıkların yanında, tekstil atıkları da küresel çevre sorunlarının başında geliyor. Kullanılmış giysiler, Batılı ülkelerden Afrika’ya gönderilerek ikinci el piyasasına sunuluyor. Ancak kullanılmaz hale gelen giysiler, Gana gibi ülkelerde sahilleri ve denizleri kirletiyor.