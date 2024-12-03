Batı’nın kumaş atığı, Gana sahillerini tehdit ediyor!

BALIKÇILAR ZOR DURUMDA

Gana’da balıkçılar, kumaş atıklarının yarattığı sorunlarla her gün mücadele ediyor. Balıkçılar, denize açılmadan önce saatlerce kumaşları temizlemek zorunda kalıyor. Bir balıkçı durumu şu sözlerle anlatıyor:

“Temizlemezsek hiç balık avlayamıyoruz. Kumaş parçaları, balıkların hareket etmesini engelliyor ve ölmelerine neden oluyor.”