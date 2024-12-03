Batı’nın kumaş atığı, Gana sahillerini tehdit ediyor!

Gana sahilleri, Batılı ülkelerden gelen kullanılamaz tekstil atıklarıyla dolup taşıyor. Kumaş yığınları, deniz yaşamını tehdit ederken, balıkçılar için de büyük bir engel oluşturuyor.

Batı’nın kumaş atığı, Gana sahillerini tehdit ediyor! - 1

TEKSTİL ATIKLARI GANA'DA ÇEVRE KRİZİ YARATIYOR

Plastik atıkların yanında, tekstil atıkları da küresel çevre sorunlarının başında geliyor. Kullanılmış giysiler, Batılı ülkelerden Afrika’ya gönderilerek ikinci el piyasasına sunuluyor. Ancak kullanılmaz hale gelen giysiler, Gana gibi ülkelerde sahilleri ve denizleri kirletiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Batı’nın kumaş atığı, Gana sahillerini tehdit ediyor! - 2

SAHİLLER VE DENİZLER KUMAŞ YIĞINLARIYLA KAPLI

İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelerden gelen tekstil atıkları, Gana sahillerini istila etmiş durumda. Kumaş atıkları ekosisteme büyük zarar veriyor. Özellikle deniz canlıları, bu atıklardan olumsuz etkileniyor. Balıkların bu kumaş parçalarını yutması, popülasyonlarını tehdit ediyor.

Batı’nın kumaş atığı, Gana sahillerini tehdit ediyor! - 3

BALIKÇILAR ZOR DURUMDA

Gana’da balıkçılar, kumaş atıklarının yarattığı sorunlarla her gün mücadele ediyor. Balıkçılar, denize açılmadan önce saatlerce kumaşları temizlemek zorunda kalıyor. Bir balıkçı durumu şu sözlerle anlatıyor:

“Temizlemezsek hiç balık avlayamıyoruz. Kumaş parçaları, balıkların hareket etmesini engelliyor ve ölmelerine neden oluyor.”

Batı’nın kumaş atığı, Gana sahillerini tehdit ediyor! - 4

ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRI

Çevre örgütleri, bu krize karşı tekstil şirketlerinin sorumlu tutulması gerektiğini vurguluyor. Şirketlerin, ürettikleri giysilerin atık yönetimini de üstlenmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, ülkelerin bu süreçleri denetlemesi gerektiği ifade ediliyor.

Batı’nın kumaş atığı, Gana sahillerini tehdit ediyor! - 5

EKOLOJİK YIKIM DERİNLEŞİYOR

Gana sahillerini dolduran kumaş atıkları, sadece çevreyi kirletmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkiliyor. Deniz ekosisteminin korunması için acil adımlar atılmazsa, bu kriz daha da derinleşebilir.

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