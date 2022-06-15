Batı’nın yaptırımları Rusya’yı Çin’e yaklaştırdı: İki ülkeyi ayıran nehrin üzerine ilk kez bir köprü inşa edildi

Haberler - ntv.com.tr 15.06.2022 - 14:40 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 14:44
Çin ve Rusya arasındaki sınırın yarısından fazlasını oluşturan Amur Nehri, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından öne çıktı. Ukrayna’ya saldırılarının ardından ekonomik ve siyasi olarak izole olan Rusya, çareyi Çin ile yakınlaşmakta buldu. Bu kapsamda, Amur Nehri üzerine ilk kez otomobillerin ve yük kamyonlarının geçmesi amacıyla bir otoyol köprüsü inşa edildi.
Blagoveshchensk-Heihe adlı köprü Rus ve Çin yetkililerin katıldığı bir lansman töreniyle geçen hafta açıldı.
İlk yolculuk kapsamında Çin'den sekiz ve Rusya'dan sekiz yük kamyonu, her biri kabinlerinin her iki yanında iki büyük boy ulusal bayrak taşıyan kilometrelerce uzunluktaki köprünün üzerinden geçti. Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Çinli kamyonlar elektronik ve lastik taşırken, Rus kamyonları soya fasulyesi yağı ve kereste taşıdı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya’nın Uzakdoğu Elçisi Yury Trutnev, "Blagoveshchensk-Heihe köprüsünün günümüzün bölünmüş dünyasında özel bir sembolik önemi var. Bu, Rusya ve Çin halklarını birbirine bağlayan bir başka dostluk bağı olacak" dedi.
Diğer taraftan 369 milyon dolarlık proje, Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan Heihe kenti ile Rusya'nın Uzakdoğusu’nda yer alan Amur bölgesinin başkenti Blagoveshchensk ile birleştirdi. Rusya,köprünün tam olarak faaliyete geçtiğinde her yıl yaklaşık 4 milyon ton mal ve iki milyon yolcu taşımasınının beklendiğini açıkladı.
Ayrıca, köprünün Çin ile Rusya arasındaki ikili ticareti daha da artırması beklendiği kaydedildi. Ancak Çin'in yaptırımlardan etkilenen komşusunu desteklemek için ne kadar ileri gideceğine dair sorular devam ediyor.
Ancak, köprünün açılışının zamanlaması uzmanlara göre Çin’in bu ortaklıktaki çıkarlarının altını çiziyor. Çünkü köprü, Ukrayna’nın doğusundaki yoğun saldırılar sürerken gelmesinin yanı sıra; Çin’in defalarca kara sınırı kontrollerini sıkılaştırdığını, Myanmar'ın karşısına çitler diktiği, ve Kuzey Kore sınırındaki vatandaşlarını zora soktuğunu gören "sıfır-Covid" politikası uygulanırken geldi.
Çinli Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Çin'in Rusya ile yarı yolda buluşmaya hazır. İş birliğini sürekli olarak ilerletmek için Rusya ile çalışmaya hazırdık” dedi.
Çin'in Tongjiang kenti ile Rusya'nın Nizhneleninskoye kenti birbirne bağlayacak olan daha doğudaki başka bir köprünün temelleri 2014 yılında atıldı. Üzerinden demiryolu geçecek olan köprünün yakında açılacağı aktarıldı.
Bununla birlikte yeni köprüler, ülkeler arasında gelişen bağları simgeliyor. İki ülke arasında ilişkiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Xi Jinping döneminde büyüdü. İki ülke geçen yıl 146 milyar dolarlık bir ticaret gerçekleştirdi. 2024 yılına kadar bu rakamın 200 milyar dolara ulaşması amaçlanıyor.
Rusya Far Eastern Federal Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler doçenti Artyom Lukin,”Yakın zamanda Rusya ve Çin'in Amur Nehri üzerinde tek bir köprüsü yoktu, ancak şimdi iki köprüye sahipler. Bu yüzden amaçları açık. Bir yanda Çinliler, diğer yanda Ruslar tarafından iki yarı halinde inşa edilen köprüler ve geçtikleri nehir de bu ilişkinin tedirgin edici temellerinin gösteriyor. Çin her zaman daha fazla liman altyapısı için baskı yapıyordu, ancak Rusya, Çin'e fazla bağımlı olma korkusuyla yakın zamana kadar bu tür bir altyapı inşa etme konusunda biraz isteksizdi” dedi.
Ancak Lukin, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi ve ardından Batı'nın tepkisinden bu yana Rusya'nın Çin'in sınır ötesi altyapı geliştirme girişimlerine "çok daha açık" olduğunu da sözlerine ekledi.