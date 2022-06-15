Batı’nın yaptırımları Rusya’yı Çin’e yaklaştırdı: İki ülkeyi ayıran nehrin üzerine yapılan ilk köprü açıldı

4 MİLYON TON MAL VE İKİ MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Diğer taraftan 369 milyon dolarlık proje, Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan Heihe kenti ile Rusya'nın Uzakdoğusu’nda yer alan Amur bölgesinin başkenti Blagoveshchensk ile birleştirdi. Rusya,köprünün tam olarak faaliyete geçtiğinde her yıl yaklaşık 4 milyon ton mal ve iki milyon yolcu taşımasınının beklendiğini açıkladı.

Ayrıca, köprünün Çin ile Rusya arasındaki ikili ticareti daha da artırması beklendiği kaydedildi. Ancak Çin'in yaptırımlardan etkilenen komşusunu desteklemek için ne kadar ileri gideceğine dair sorular devam ediyor.