Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü

48 BİN KİŞİ YER DEĞİŞTİRDİ

Saatteki hızı yer yer 230 kilometreye çıkan kasırganın yol açtığı hasar nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 bin kişinin yer değiştirdiği kaydedildi.