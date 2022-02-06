Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü

Saatteki hızı 230 km'yi bulan Batsirai kasırgası, 17 Ocak'tan bu yana sağanak ve sellerle mücadele eden Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'a ulaştı. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 16:40

Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 1

48 BİN KİŞİ YER DEĞİŞTİRDİ

Saatteki hızı yer yer 230 kilometreye çıkan kasırganın yol açtığı hasar nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 bin kişinin yer değiştirdiği kaydedildi.

Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 2

Kasırga, Madagaskar'dan önce komşu ada Reunion'a ulaşmış ve burada 12 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 3

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kasırgadan yaklaşık 600 bin kişinin doğrudan etkilenmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 4

Madagaskar'da aşırı yağışlar ve neden olduğu seller yüzünden 27 Ocak'ta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ülkede 12 bölgede 132 binden fazla kişi hava koşulları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 5

150 BİN KİŞİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ BEKLENİYOR

Batsirai kasırgası nedeniyle 150 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 6
Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 7
Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 8
Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 9
Batsirai kasırgası Madagaskar'a ulaştı: En az 6 ölü - 10

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER