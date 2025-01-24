Bayat kruvasan ve kötü kokudan binlerce sterlin kazandılar

Lüks bir Fransız otelinde kendilerine kötü kokan bir oda verilen ve kahvaltıdaki kruvasanların bayat oduğunu söyleyen İngiliz çift, 3 bin 945 sterlinlik tazminat kazandı. Bennion çifti, yemeklerin “yenilemeyecek durumda” olduğunu ve odalarının küflü ve kirli olduğunu iddia etti.

Bayat kruvasan ve kötü kokudan binlerce sterlin kazandılar - 1

Kendilerine bayat kruvasanlar ve kötü kokan bir oda verilen lüks bir Fransız otelinden “perişan bir halde eve döndüklerini” iddia eden bir İngiliz aile binlerce pound tazminat kazandı.

52 yaşındaki Damen Bennion, Provence'daki dört yıldızlı otelin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Avukat olan Damen ve muhasebeci olan 49 yaşındaki eşi Jane, Temmuz 2023'te iki oğullarıyla birlikte bir otelde, bir haftalık her şey dahil tatil için 6 bin 670 Sterlin ödedi.

Yemeklerin “yenilemeyecek durumda” olduğunu ve odalarının küflü ve kirli olduğunu iddia ettiler.

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Bayat kruvasan ve kötü kokudan binlerce sterlin kazandılar - 2

Damen, dört yıldızlı bir ortamda “gurme” bir deneyim yaşamayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Ancak ilk gece “berbat” bir akşam yemeğinden ve ertesi sabah “bayat kahvaltı hamur işlerinden” sonra, ailelerini gün boyunca tesisten uzak tuttular ve akşam yemeklerini dışarıda yediler. Sadece uyumak için geri döndüler.

Kahvaltının kalitesi hakkında yorum yapan Jane Bennion da şunu söyledi: “Fransa'da hamur işlerini doğru yapmak zor değil ama onlar yanlış yapmışlar.”

Yargıç Justin Althaus, ilk günden sonra tesiste akşam yemeği yememenin çiftin kendi tercihi olduğuna karar verdi ancak odalarının kirli ve küflü olduğunu tespit ettikten sonra otelin kendilerine 3 bin 945 sterlin tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Bayat kruvasan ve kötü kokudan binlerce sterlin kazandılar - 3

"TESİS YANLIŞ BEYANDA BULUNDU"

Damen Bennion'a göre, kendilerine verilen ilk oda kokuyordu ve alternatif olarak hızla sağlanan ikinci oda ise pis ve küf kokuyordu. Genel olarak, “Olunacak mutlu bir yer değildi” dedi.

Tazminat ödenmesine karar verirken yargıç, otelin odalarının fotoğraflarını değerlendirdi ve odaların kirli göründüğünü ve ciddi yıpranma belirtileri gösterdiğini belirtti.

Otel, odaları çok daha iyi durumda gösteren fotoğraflar da sunmuştu, ancak mahkeme tarihsiz oldukları için bunların çok az şey kanıtladığına karar verdi.

Yargıç şöyle dedi: “Tesisin standardı konusunda yanlış beyanda bulunulduğuna ve bunun davacılara genel tazminat hakkı verdiğine ikna oldum.”

Bayat kruvasan ve kötü kokudan binlerce sterlin kazandılar - 4
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