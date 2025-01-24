Bayat kruvasan ve kötü kokudan binlerce sterlin kazandılar

Kendilerine bayat kruvasanlar ve kötü kokan bir oda verilen lüks bir Fransız otelinden “perişan bir halde eve döndüklerini” iddia eden bir İngiliz aile binlerce pound tazminat kazandı.

52 yaşındaki Damen Bennion, Provence'daki dört yıldızlı otelin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Avukat olan Damen ve muhasebeci olan 49 yaşındaki eşi Jane, Temmuz 2023'te iki oğullarıyla birlikte bir otelde, bir haftalık her şey dahil tatil için 6 bin 670 Sterlin ödedi.

Yemeklerin “yenilemeyecek durumda” olduğunu ve odalarının küflü ve kirli olduğunu iddia ettiler.