'Bayraktar TB2 Ukrayna’da oyunu değiştirdi'

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıda yaklaşık 3 ay geride kalırken, yaşanan Yılan Adası savaşı, Ukrayna'daki savaşın en stratejik ve sembolik yerlerinden biri oldu.

İşgalden sonraki ilk günlerde, Karadeniz'de Odessa'nın güneyinde stratejik bir noktada bulunan bu kayalık adada, Ukraynalı askerlerin Rus savaş gemisine "eve git" dedikleri yer oldu.