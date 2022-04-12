Bayraktar Ukrayna direnişinin sembolü oldu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da İngiliz milletvekillerine Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Rus "topçuları ve tedarik hatlarına" "mühimmat teslim ettiğini" söylerken, Rus ilerlemesini yavaşlatmak ve engellemek için "inanılmaz derecede önemli" olduğunu da sözlerine eklemişti.