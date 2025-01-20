Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları

ÖLMÜŞ PARLAMENTERE SESLENDİ

ABD'nin 46. Başkanı'nın ölmüş bir parlamentere seslendiği de oldu. Biden, Kongre üyesi Jackie Walorski’ye, “Jackie burada mı? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı” şeklinde seslendi. Ancak Walorski, Biden’ın seslenişinden bir ay önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Joe Biden, prompterdan konuşma yaptığı sırada hızını alamadı ve kendisi için düşülen notları da okudu.