Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları

ABD Başkanı Joe Biden, dört yıl boyunca devam eden görev süresince yaptığı gaflarla adından sıkça söz ettirdi. Karıştırdığı ülkeler, yanlış telaffuzlar ve şaşkınlık yaratan anlarla başkanlık dönemini unutulmaz kıldı. İşte Joe Biden’ın başkanlık döneminde akıllarda kalan bazı unutulmaz anları.

Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları - 1

ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık koltuğunda geçirdiği dört yılda, imzaladığı tasarılar kadar yaptığı gaflarla da hafızalara kazındı. Biden'ın, sıkça yaptığı dil sürçmeleri ve hatalı açıklamaları zaman zaman gündeme geldi. İşte Joe Biden’ın Başkanlık döneminde akıllarda kalan bazı unutulmaz anlar.

DÜNYA HABERLERİ

Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları - 2

UKRAYNA SAVAŞINA IRAK SAVAŞI DEDİ

Birçok kez ülkeleri ve isimleri karıştıran Biden'ın, en dikkat çeken gaflarından biri, Ukrayna’daki savaşa “Irak’taki savaş” demesiydi. 

Konuşmasında “Enflasyon, Irak savaşı nedeniyle dünya genelinde bir sorun ve petrol üzerindeki etkisiyle Rusya’nın yaptığı... Affedersiniz, Ukrayna’daki savaş,” diyerek düzeltmişti eski başkan. Öte yandan daha önce Ukrayna'yla İran'ı karıştırmıştı,. 

Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları - 3

ÖLMÜŞ PARLAMENTERE SESLENDİ

ABD'nin 46. Başkanı'nın ölmüş bir parlamentere seslendiği de oldu. Biden, Kongre üyesi Jackie Walorski’ye, “Jackie burada mı? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı” şeklinde seslendi. Ancak Walorski, Biden’ın seslenişinden bir ay önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Joe Biden, prompterdan konuşma yaptığı sırada hızını alamadı ve kendisi için düşülen notları da okudu.

Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları - 4

ADIM ADIM YAPMASI GEREKENLER YAZILDI

Biden’ın gafları, başkanlık döneminin sonlarına doğru daha sık hale geldi. Bir konuşmasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” diye hitap etti.

Ayrıca Beyaz Saray’da bir toplantı sırasında elinde görüntülenen notlar, Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Notlarda, Biden’a yapması gereken her şeyin adım adım yazıldığı görüldü: “Merhaba de”, “Otur”, “Kısa açıklama yap” gibi net talimatların yanı sıra soru soracağı kişiye kadar her şeyin yazılı olduğu notlar dikkat çekti.

Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları - 5

Biden, zaman zaman konuşmalarında zorlandı. Bir keresinde, kürsüden inememesi ve birkaç kez aynı şeyi tekrarlaması sosyal medyada dalga konusu oldu. Ayrıca yönünü şaşırarak sahneden inmek için merdiveni bulamadı.

Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları - 6

Bisiklet sürerken dengesini kaybedip düşmesi de, görev süresinin unutulmaz anlarından biri oldu. Biden’ın sağlık sorunları ve yaşı gündeme gelince, bazı kişiler onun demans hastası olduğunu iddia etti.

Bu iddialar, Biden’a büyük bir baskı yarattı ve sağlık durumu nedeniyle adaylıktan çekilmesi istendi.

Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları - 7

ZELENSKİ'YE PUTİN DEDİ

Biden’ın ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi de dikkat çekti. Burada, Ukrayna Devlet Başkanı ile Rusya liderini karıştırması ve yardımcısı Kamala Harris’i “Trump” diye çağırması büyük şaşkınlık yarattı. “Şimdi sözü, kararlılığı kadar cesareti de olan Ukrayna Devlet Başkanı’na bırakıyorum. Bayanlar ve baylar, Başkan Putin,” diyerek bir gaf daha yaptı.

Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları - 8

Biden’ın seçim yarışındaki rakibi Donald Trump’la yaptığı ilk münazara da büyük bir yankı uyandırdı. Biden’ın anlamsız sözleri ve zaman zaman duraksaması, sadece Trump’ın değil, kamuoyunun da tepkisini çekti.

Münazaradaki belirsiz ifadeleri, “Tam bir inisiyatif, sınır devriyeleri ve daha fazla sığınma görevlisi konusunda…” gibi cümleler, izleyiciler tarafından anlaşılmadı.

Joe Biden’ın başkanlık dönemindeki gafları, pek çok kişiye göre, onun zayıflığını ve zihinsel kapasitesini sorgulatan anlar arasında yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER