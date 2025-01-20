Bazen ülkeleri, bazen isimleri karıştırdı: Biden'ın başkanlık dönemindeki unutulmaz gafları
ABD Başkanı Joe Biden, dört yıl boyunca devam eden görev süresince yaptığı gaflarla adından sıkça söz ettirdi. Karıştırdığı ülkeler, yanlış telaffuzlar ve şaşkınlık yaratan anlarla başkanlık dönemini unutulmaz kıldı. İşte Joe Biden’ın başkanlık döneminde akıllarda kalan bazı unutulmaz anları.
ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık koltuğunda geçirdiği dört yılda, imzaladığı tasarılar kadar yaptığı gaflarla da hafızalara kazındı. Biden'ın, sıkça yaptığı dil sürçmeleri ve hatalı açıklamaları zaman zaman gündeme geldi. İşte Joe Biden’ın Başkanlık döneminde akıllarda kalan bazı unutulmaz anlar.