Bazı insanlar neden 100 yaşına kadar yaşar? Tek sırrı sağlıklı beslenme ya da spor değil

Dünyanın en yaşlı insanı olan Maria Branyas Morera'nın 117 yaşında vefat etmesi, pek çok kişiyi uzun yaşamın sırlarını sorgulamaya itti. Ancak bilim insanları, 100 yaşını aşan kişilerin verdiği tavsiyelerin, her zaman doğru olmadığını belirtiyor.

Branyas Morera, uzun ömrünün sırrını; huzurlu bir yaşam, aile ve arkadaşlarla sağlam ilişkiler, doğayla iç içe olmak, duygusal denge, endişeden uzak durmak, pozitif bir tutum ve toksik insanlardan kaçınmak olarak açıklıyordu. Ancak Brighton Üniversitesi'nden biyogerontoloji profesörü Richard Faragher, bilim insanlarının hâlâ bazı insanların neden 100 yaşını geçtiğini anlamaya çalıştıklarını belirtiyor. Faragher, bu konuda iki ana teori olduğunu söylüyor.





