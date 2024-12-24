Bazı insanların teni neden kötü kokar? ABD'li dermatolog ilginç gerçeği açıkladı

Terleme doğal bir süreç olsa da, genetik faktörler koku seviyesini belirler. AA genotipine sahip kişiler, ciltlerindeki bakterilerle etkileşime giren daha az molekül üretir, bu da daha az vücut kokusu anlamına gelir.

Deodorantlar, alkol veya triklosan gibi antibakteriyel maddeler, kötü kokulu moleküllerle mücadele eder ve ciltteki bakteri kolonilerini azaltır. Yapılan bir araştırma, GG genotipine sahip kadınların, AA genotipine sahip kadınlardan 10 kat daha fazla deodorant kullandığını ortaya koymuştur.