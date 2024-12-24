Bazı insanların teni neden kötü kokar? ABD'li dermatolog ilginç gerçeği açıkladı
ABD'li dermatolog Heather Kornmehl, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımda ''Bazı insanların teni neden kötü kokar?'' sorusuna yanıt verdi. Uzman isim, bu durumun DNA ile bağlantısı olabileceğini belirterek, kötü kokuya neden olan bilimsel faktörleri açıkladı.
Uzman isim, koltuk altı kokusunun oluşmasına neden olan ABCC11 genindeki değişiklikler nedeniyle, zorlu bir egzersiz ya da uzun bir günün ardından kötü kokma olasılığının oldukça yüksek olduğunu vurguladı.
GG ve AA gibi farklı genetik varyantlara sahip bireylerin ter bezlerinde, kokuya yol açan moleküllerin üretim miktarı farklıdır.