"Bebek sürücü" olarak biliniyordu. 100 bin takipçili fenomen protestolarda öldürüldü

28 Aralık'ta patlak veren İran'daki protestolara katıldığı belirtilen Diana Bahadori'nin 9 Ocak'ta güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında gerçek mermilerle vurulduğu iddia edildi. Ölüm haberi önce bir kaza sonucu olduğu şeklinde duyrulan Bahadori'nin ailesinin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarından ciddi baskı altında olduğu öne sürüldü.

Gizlice defnedildiği belirtilen Bahadori'nin ailesi, hükümetin ölümünden sorumlu olduğunu kamuoyu önünde reddetmek zorunda kaldığı savunuldu. İran'da protestolara katılan gençlerin ailelerininçocuklarının tutuklanması veya kurbanın cesedinin teslim edilmemesiyle tehdit edildiği iddia ediliyor.