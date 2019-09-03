"Bebek Trump" balonu Danimarka'da
Anadolu Ajansı, AP, Reuters
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tartışması nedeniyle Danimarka'ya yapacağı ziyareti iptal etmesine karşın Kopenhag'da "Bebek Trump" balonu havalandı.
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1ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret gerçekleştirdiği ülkelerde ortaya çıkan "Bebek Trump" balonu başkent Kopenhag semalarında havalandı.
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Trump'ın, 2 ve 3 Eylül'de, Danimarka'yı resmi ziyaret edeceğini açıklanmasının ardından sosyal medya aracılığı ile organize olan bir grup Trump karşıtı, "Bebek Trump" balonunun ziyaret sırasında Kopenhag'da havalanması için izin aldı.
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Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Grönland'ın satılık olmadığı yönündeki açıklamalarına kızarak ziyaretini iptal etse de balon Kopenhag'ın en işlek meydanlarından Kongens Nytorv'da havalandı.
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Meydanda toplanan göstericiler, ellerinde dövizlerle Trump'ı protesto etti. Protestocular, devletlerinin satın alınması fikrinin dile getirilmesini "çılgınca" ve "saygısızca" bulduklarını belirtti.
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GRÖNLAND TARTIŞMASI
ABD Başkanı Trump, Danimarka Başbakanı Frederiksen'in ABD'nin, Danimarka’ya bağlı dünyanın en büyük adası Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Trump 2 ve 3 Eylül'de Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemişti.
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