Bebeklerin mamasını alkolle hazırlanmıştı: KKTC'de sağlık çalışanlar teminatla serbest
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yenidoğan servisinin yoğun bakım bölümündeki bir hemşire, mamaları alkolle karıştırarak hazırlaması sonucu bir bebek yaşamını yitirdi. Soruştuma devam ederken 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine tutuklanan 5 hemşire, çıkarıldıkları mahkeme tarafından teminata bağlanarak serbest bırakıldı.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde bebeklerin mamasına alkol karıştırarak beslenmelerini sağladıkları ileri sürülen M.A, A.D, Ç.Ş, G.K.A. ve K.Y, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan hakim karşısına çıkarıldı.