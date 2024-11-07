Bebeklerin mamasını alkolle hazırlanmıştı: KKTC'de sağlık çalışanlar teminatla serbest

Öte yandan, KKTC Sağlık Bakanlığı, mamalarına tıbbi alkol konulduğu için önce entübe edilen, daha sonra normal tedavileri devam eden 6 bebekten 3'nün taburcu edilerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, tedavileri devam eden diğer 3 bebeğin sağlık durumlarının da stabil olduğu kaydedildi.