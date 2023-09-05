Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun?
Beden olumluluğu üzerine yapılan ve türünün en büyüğü olan yeni bir küresel araştırma, insanların kendi bedenlerine yönelik tutumları ve güzellik algılarının dünya çapında nasıl değiştiğini ortaya koydu. 65 ülkenin yer aldığı çalışma, düzenli ilişkiye sahip olanların ve kırsal alanlarda yaşayanların kendinden daha çok memnun olduğunu gösterdi. Peki, Türkiye'de yaşayan insanlar vücutlarından ne kadar memnun?
Dünya Çapında Beden Beğenisi: Anglia Ruskin Üniversitesi'nin Beden Beğenisinin Ölçüm Değişmezliği (Body Appreciation Around the World: Measurement Invariance of the Body Appreciation) adlı çalışma, 65 ülkede "beden beğenisine" yönelik tutumları mercek altına aldı.