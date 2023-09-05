Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun?

Beden olumluluğu üzerine yapılan ve türünün en büyüğü olan yeni bir küresel araştırma, insanların kendi bedenlerine yönelik tutumları ve güzellik algılarının dünya çapında nasıl değiştiğini ortaya koydu. 65 ülkenin yer aldığı çalışma, düzenli ilişkiye sahip olanların ve kırsal alanlarda yaşayanların kendinden daha çok memnun olduğunu gösterdi. Peki, Türkiye'de yaşayan insanlar vücutlarından ne kadar memnun?

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 1

Dünya Çapında Beden Beğenisi: Anglia Ruskin Üniversitesi'nin Beden Beğenisinin Ölçüm Değişmezliği (Body Appreciation Around the World: Measurement Invariance of the Body Appreciation)  adlı çalışma, 65 ülkede "beden beğenisine" yönelik tutumları mercek altına aldı.

DÜNYA HABERLERİ

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 2

Malta dünyanın bedenine en çok güvenen ülkesi seçilirken, Avustralyalılar kendi bedenlerine en az güvenen milet oldu. 

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 3

BEDEN OLUMLAMASINDA HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ?

Araştırmanın başyazarı Profesör Viren Swami, katılımcıların kendi bedenleri içinde ne kadar rahat hissettiklerini önceden belirleyebilecek çeşitli faktörler olduğunu söyledi. Swami, insanların yaşadıkları çevrenin ne kadar kentsel olduğu ve hatta konuştukları dilin bile olumlu beden tutumları üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. 

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 4

Diğer yandan, beden olumlamanın bekar katılımcılara kıyasla düzenli bir ilişkisi olanlarda ve kırsal topluluklarda yaşayanlarda daha yüksek olduğu görüldü.

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 5

"KENTSEL ALANLARDA YAŞAYANLAR DAHA FAZLA BASKI HİSSEDİYOR"

Swami, sadece insanların yaşadığı  ülkenin değil, aynı zamanda yaşadığı  yerin de beden olumluluğu ile yakından ilişkili olduğunu belirterek, "Kentsel alanlarda yaşayan insanlar, Batı toplumu tarafından teşvik edilen beden ideallerine uyma konusunda daha güçlü bir baskı hissedebilirler." dedi.

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 6

Çalışma, ayrıca kırsal bir toplumda yaşıyorsanların insanların kendi ten renginde ve vücut yapısında daha rahat hissettiğini ortaya koydu. 

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 7

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yönetilen ve dünya çapında 250'den fazla bilim insanından veri toplayan Swami, bunun türünün en derinlemesine çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 8

Öte yandan, olumlu öz imaj, gelişmiş öz saygı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları gibi olumlu refah özellikleriyle bağlantılıydı. Düşük düzeyde "beden takdiri" ise anksiyete ve depresyonla ilişkilendirildi.

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 9

Swarma, "Daha fazla beden takdirinin daha iyi psikolojik esenlikle ilişkili olduğu bulgumuz, küresel olarak daha olumlu beden imajını teşvik etmek için yollar geliştirmenin önemini vurgulamaktadır." dedi.

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 10

KENDİ BEDENİNE GÜVENEN İNSANLARIN YOĞUNLUKTA OLDUĞU 10 ÜLKE

Malta

Tayvan

Bangladeş

Kazakistan

Güney Kore

Filipinler

Mısır

Irak

Polonya

Güney Afrika

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 11

VÜCUDUNA EN AZ GÜVENENLERİN YAŞADIĞI 10 ÜLKE

Avustralya

Hindistan

İngiltere

İrlanda

Ukrayna

Almanya

ABD

Çin

Fransa

Brezilya

Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun? - 12

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye 65 ülke arasında 39, 63 ülke puan alarak 65 ülke arasında 13. sırada yer aladı.

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