Beden olumlaması konusunda en büyük küresel çalışma: Türkiye'deki insanlar vücutlarından ne kadar memnun?

BEDEN OLUMLAMASINDA HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ?

Araştırmanın başyazarı Profesör Viren Swami, katılımcıların kendi bedenleri içinde ne kadar rahat hissettiklerini önceden belirleyebilecek çeşitli faktörler olduğunu söyledi. Swami, insanların yaşadıkları çevrenin ne kadar kentsel olduğu ve hatta konuştukları dilin bile olumlu beden tutumları üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.