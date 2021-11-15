Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi

Belarus- Polonya sınırında mülteci krizi devam ediyor. İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nick Carter'ın Rusya ile savaşa hazır olmalıyız" açıklamasından sonra ABD yönetimi de Kremlin'i suçladı. AB Dışişleri Bakanları, Belarus ve Rusya'ya yeni yaptırımlar için bir araya gelirken, Polonya belarus sınırında gergin bekleyiş sürüyor. Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 17:31

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 1

İNGİLTERE GENEL KURMAY BAŞKANI: RUSYA İLE SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ

İngiltere Genel Kurmay Başkanı"nın "Rusya ile savaşa hazır olmalıyız" açıklamasından sonra ABD yönetimi de Kremlin'i hedef aldı.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 2

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin - sınırındaki mülteci krizinden açık bir şekilde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıkladı.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 3

Blinken, Lukaşenko'nun "mültecileri kendi çıkarları için kullandığını" savundu.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 4

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Putin'e krizin çözümü için Belarus'a baskı yapması çağrısında bulundu.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 5

Belarus'a göçmen taşıyan havayollarının Avrupa hava sahalarından men edilebileceğini söyledi.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Joseph Borell ise "Belarus ile askeri bir gerginlik riski yok" açıklamasını yaptı.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 6

BELARUS LİDERİ: YAPTIRIMLARA KARŞILIK VERİRİZ

Diğer taraftani Belarus Lideri Lukaşeko,  "Yaptırımlara karşılık veririz" dedi.

"Göçmenleri kendi ülkelerine dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz" diyen Belarus Devlet Başkanı, AB'ye girmekten vazgeçerlerse onları ülkelerine göndermeye hazırız" diye konuştu. 

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 7

Öte yandan, Rusya ile gerilim bununla sınırlı değil... Moskova yönetiminin Ukrayna sınırına yığınak yapması da Batı'yı endişelendiriyor.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 8

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Göçmen krizi konusundaki suçlamaları reddeden Rusya Lideri Vladimir Putin ise Karadeniz'de gerilimi artırmak istemediklerini söyledi.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 9

Rus komutanların NATO'nun tatbikatlarına karşılık verme önerisini reddettiğini söyleyen Putin, Batı'yı tansiyonu yükseltmekle suçladı.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 10

POLONYA: NATO SOMUT ADIMLAR ATMALI

Polonya yönetimi ise sınır krizi için NATO'dan somut adımlar atmasını istiyor. Başbakan Mateusz Morawiecki, NATO'nun 4. maddesi kapsamında ittifaktan yardım talebinde bulunabileceklerini vurguladı.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 11

Sonuç olarak, Polonya sınırındaki gergin bekleyiş devam ediyor..Hafta sonunda 50 yaklaşık kişinin dikenli telleri aşarak Polonya tarafına geçmesinin ardından devriyeler artırıldı.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 12

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polonya polisinin sınır bölgesinde yığınak yaptığı görülüyor. Son iki ayda yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının artımasından endişe ediliyor.

Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 13
Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi - 14

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