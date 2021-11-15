Belarus-Polonya sınırındaki kriz büyüyor: Sınıra dayanan binlerce mülteci havadan görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 17:31
İngiltere Genel Kurmay Başkanı"nın "Rusya ile savaşa hazır olmalıyız" açıklamasından sonra ABD yönetimi de Kremlin'i hedef aldı.
Blinken, Lukaşenko'nun "mültecileri kendi çıkarları için kullandığını" savundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Putin'e krizin çözümü için Belarus'a baskı yapması çağrısında bulundu.
Belarus'a göçmen taşıyan havayollarının Avrupa hava sahalarından men edilebileceğini söyledi.
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Joseph Borell ise "Belarus ile askeri bir gerginlik riski yok" açıklamasını yaptı.
Diğer taraftani Belarus Lideri Lukaşeko, "Yaptırımlara karşılık veririz" dedi.
"Göçmenleri kendi ülkelerine dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz" diyen Belarus Devlet Başkanı, AB'ye girmekten vazgeçerlerse onları ülkelerine göndermeye hazırız" diye konuştu.
Öte yandan, Rusya ile gerilim bununla sınırlı değil... Moskova yönetiminin Ukrayna sınırına yığınak yapması da Batı'yı endişelendiriyor.
Göçmen krizi konusundaki suçlamaları reddeden Rusya Lideri Vladimir Putin ise Karadeniz'de gerilimi artırmak istemediklerini söyledi.
Rus komutanların NATO'nun tatbikatlarına karşılık verme önerisini reddettiğini söyleyen Putin, Batı'yı tansiyonu yükseltmekle suçladı.
Polonya yönetimi ise sınır krizi için NATO'dan somut adımlar atmasını istiyor. Başbakan Mateusz Morawiecki, NATO'nun 4. maddesi kapsamında ittifaktan yardım talebinde bulunabileceklerini vurguladı.
Sonuç olarak, Polonya sınırındaki gergin bekleyiş devam ediyor..Hafta sonunda 50 yaklaşık kişinin dikenli telleri aşarak Polonya tarafına geçmesinin ardından devriyeler artırıldı.
Polonya polisinin sınır bölgesinde yığınak yaptığı görülüyor. Son iki ayda yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının artımasından endişe ediliyor.