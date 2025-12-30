Belarus'ta yeni af kararı: Lukaşenko 20 siyasi tutukluyu daha serbest bıraktı

Tahliyeler olumlu bir adım olarak görülse de insan hakları örgütleri temkinli yaklaşıyor. Belarus'ta 2020 yılında Lukaşenko hükümetine karşı düzenlenen kitlesel protestoların bastırılmasından bu yana beş yıl geçmesine rağmen, ülkede halen binden fazla siyasi tutuklu bulunuyor.

Serbest bırakılan Nobel ödüllü aktivist Ales Bialiatskiy, aylarca soğuk hücrelerde tutulduğunu belirterek Minsk yönetiminin politikalarını eleştirdi.

Bialiatskiy, Belarus yönetiminin "bir eliyle" mahkumları serbest bırakırken "diğer eliyle" daha fazla insanı tutukladığı uyarısında bulundu.

Bialiatskiy, Viasna İnsan Hakları Merkezine verdiği röportajda, "Baskıları durdurmalıyız, aksi durumda siyasi mahkumlar üzerinden yapılan pazarlıklar sonsuza kadar devam edecek" dedi.

Halihazırda yüz binlerce Belaruslu muhalif sürgün konumunda hayatına devam ediyor.