Belarus'taki gösterilerde en az 20 eylemci ve 15 basın mensubu gözaltına alındı

Sokakları terk etmeyen muhalifler seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla seçimlerin yenilenmesini ve Lukaşenko’nun istifasını talep ediyor. Akşam saatlerinde başkent Minsk’teki Svoboda Meydanı’nda toplanan bir grup muhalif bugünde Lukaşenko’yu protesto etti. Muhaliflerin gösteri yaptığı meydanın karşısında ise Lukaşenko destekçileri eylem yaparak Lukaşenko’ya destek sloganları attı. Polis, muhalif grubu eylemlerini sonlandırmalı konusunda uyarmasının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan en az 20 kişiyi gözaltına aldı.