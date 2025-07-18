Belçika Prensesi'nden Harry'e destek: ''Herkes ona zorbalık yapıyor''
Belçika Prensesi Delphine, bir süredir ailesiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry için “Herkes ona zorbalık yapıyor. O sadece travma yaşamış biri'' ifadelerini kullandı.
Sussex Dükü Prens Harry, anı kitabı Spare’de Kral Charles ve Prens William’a yönelttiği sert suçlamaların ardından aile içinde derin bir krize neden olmuştu. Ancak, baba ile oğulun danışmanlarının Londra’da özel bir görüşme yapması, ''Harry ile Kral Charles arasındaki buzlar eriyor mu?'' sorusunu gündeme getirdi.