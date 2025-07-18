Belçika Prensesi'nden Harry'e destek: ''Herkes ona zorbalık yapıyor''

Belçika Prensesi Delphine, bir süredir ailesiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry için “Herkes ona zorbalık yapıyor. O sadece travma yaşamış biri'' ifadelerini kullandı.

Belçika Prensesi'nden Harry'e destek: ''Herkes ona zorbalık yapıyor'' - 1

Sussex Dükü Prens Harry, anı kitabı Spare’de Kral Charles ve Prens William’a yönelttiği sert suçlamaların ardından aile içinde derin bir krize neden olmuştu. Ancak, baba ile oğulun danışmanlarının Londra’da özel bir görüşme yapması, ''Harry ile Kral Charles arasındaki buzlar eriyor mu?'' sorusunu gündeme getirdi.

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Belçika Prensesi'nden Harry'e destek: ''Herkes ona zorbalık yapıyor'' - 2

Bu tartışmalar devam ederken, Belçika Prensesi Delphine, It's Reigning Men podcast’inde Harry’nin durumunu değerlendirdi.

Belçika Prensesi'nden Harry'e destek: ''Herkes ona zorbalık yapıyor'' - 3

Kendi ailesiyle de kaotik bir geçmişi bulunan Prenses Delphine, Belçika’nın eski Kralı II. Albert’in gayrimeşru kızı. Yapılan DNA testi sonucunda Delphine, prenses olarak tanınmasını sağlayan tarihi bir karara imza atmıştı.

Belçika Prensesi'nden Harry'e destek: ''Herkes ona zorbalık yapıyor'' - 4

''ÇOK ACI ÇEKTİ''

Prens Diana'yı yakından tanıdığını ifade eden Delphine, ''Ölümü korkunçtu. Harry için çok üzülüyorum çünkü bu onun için oldukça travmatik bir durum. Çok acı çekti ve bunun etkileri şimdilerde ortaya çıkıyor'' dedi.

Belçika Prensesi'nden Harry'e destek: ''Herkes ona zorbalık yapıyor'' - 5

''HARRY YALNIZ BIRAKILDI''

Harry’nin güvenlik mücadelesine de değinen Belçika Prensesi, “Bence Harry'nin güvenlik meselesini bu kadar önemsemesinin nedeni, annesinin başına gelenler. Herkes ona zorbalık yapıyor. Kimse onun travmasını düşünmüyor. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Harry, çok yalnız bırakıldı'' ifadelerini kullandı.

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