Belçika Prensesi'nden Harry'e destek: ''Herkes ona zorbalık yapıyor''

''HARRY YALNIZ BIRAKILDI''

Harry’nin güvenlik mücadelesine de değinen Belçika Prensesi, “Bence Harry'nin güvenlik meselesini bu kadar önemsemesinin nedeni, annesinin başına gelenler. Herkes ona zorbalık yapıyor. Kimse onun travmasını düşünmüyor. Bu gerçekten çok kötü bir durum. Harry, çok yalnız bırakıldı'' ifadelerini kullandı.