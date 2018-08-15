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Belçika'da 10 bin yumurtalı dev omlet

Anadolu Ajansı

Belçika'nın Malmedy kasabasında 23 yıldır devam eden omlet festivali bu sene de ilgi gördü. 1,5 ton ağırlığında ve 4 metre çapındaki tavada pişirilen dev omlet için 10 bin yumurta kullanıldı.

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    Belçika'nın güneyindeki Malmedy kasabasında düzenlenen omlet festivalinde 10 bin yumurta kullanıldı.
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    Ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki Malmedy kasabasında 23 yıldır düzenlenen omlet festivali, büyük ilgi gördü.
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    Kasaba meydanına kurulan 1,5 ton ağırlığında ve 4 metre çapındaki tavada omlet pişirildi.
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    Yoğun ilgi gösterilen festivalde pişirilen omlet için 10 bin yumurta kullanıldı.
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    Etkinlikte görevli François, dev omlet için 10 bin yumurta kırdıklarını ifade ederek, müzik performanslarının da sergilendiği programın oldukça eğlenceli geçtiğini söyledi.
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    Kasaba halkının yanı sıra diğer şehir ve ülkelerden gelen katılımcılar, yumurtaların kırılması ve pişirilmesini büyük ilgiyle izledi.
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    Yumurtaların kırılmasına özel kostümler giyen çocuklar da yardım etti.
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    Kazanlarda toplanan kırılmış yumurtalar dev tavaya aktarılarak karıştırılmaya başlandı.
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    Pişen omlet çocukların yardımıyla katılımcılara ikram edildi.
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    Kasaba sakinleri, 23 yıldır devam eden gelenekte çok eğlendiklerini, ortamın çok güzel olduğu söyledi.
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    Dev omlet geleneği, Fransa, ABD, Kanada ve Arjantin'de de sürdürülüyor.
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