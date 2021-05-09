Belçika'da 7 aydır kapalı olan restoran ve kafeler açıldı

''YAĞMURLU AMA HİÇ SORUN DEĞİL''

Fransa'dan Brüksel'e ziyarete gelen Jamal da "Bugün hava yağmurlu ama hiç sorun değil. Gerçek hayatı görmek istiyoruz." dedi.



Fransa'da bu tür yeme içme mekanlarının hala kapalı olduğunu, mayıs sonuna doğru açılmasını beklediklerini söyleyen Jamal, "Fransa'da da böyle oturup bir şeyler yiyip içmek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.



GEVŞETİLEN DİĞER ÖNLEMLER

Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde işletmeler her masaya sadece 4 müşteri alabilecek. Kapalı alanlarda müşterilere hizmet verilemeyecek. Teras veya bahçelerin yanlarından en az biri tamamen açık tutulacak. Müşteriler sadece masada otururken maskelerini çıkarabilecek. Restoran, kafe ve barlar saat 22.00'de kapanacak.



Belçika'da ekim ayındaki ikinci dalgada günlük vaka sayıları 15 bini aşınca hükümet sıkı tedbirler almış, bu kapsamda ülkedeki tüm restoran, kafe ve barlar kapatılmıştı. Bir kısmı 7 ay boyunca tamamen kapalı kalan, bir kısmı da sadece paket servisle hizmet veren işletmelere devlet desteği sağlanmıştı.