Belçika’da ne oluyor? 4 gizemli drone daha tespit edildi
05.11.2025 15:38
Anadolu Ajansı
NATO üyesi Belçika'da bu kez de Schaffen Askeri Hava Üssü üzerinde drone'lar gözlemlendi. Güvenlik nedeniyle Brüksel Havalimanı çevresinde uçuşlar geçici olarak durduruldu.
POLİS VE ORDU GÖZLEMLEDİ
Belçika'da Diest Belediyesine bağlı Schaffen Askeri Hava Üssü üzerinde dün gece 4 dronun gözlemlendiği bildirildi.
Diest Belediye Başkanı Geert Cluckers, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, drone'ların polis ve ordu tarafından tespit edildiğini duyurdu. Cluckers, olay hakkında ilgili yetkililere bilgi verildiğini ifade ederek, yerel polisle temas halinde olduğunu ve durumu izlemeye devam edeceklerini belirtti. Belediye başkanı, panik yapılacak bir durumun olmadığını ifade etti.
Brüksel Havalimanı çevresinde güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.
DAHA ÖNCE NE YAŞANDI?
Belçika'da ilk olarak Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı, olayı incelemeye almıştı.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen drone'ların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı. 25 Ekim'de ise en az 4 drone, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edilmişti.
Francken bunun üzerine, drone karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söyledi.
"Plan hazır, drone tespiti ve imhası için 50 milyon euro" açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etti.
"CASUSLUK İÇİN GELDİLER"
Bakan Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Hava Üssü'nde 3 drone faaliyeti tespit edildiğini açıklamış ve drone'ların casusluk amacıyla geldiğine işaret etmişti.
2 Kasım akşamı da aynı üste 4 drone gözlemlenmişti.
Francken, şu açıklamayı yapmıştı: "Bunların kötü niyetli kişiler olduğunu söyleyebilirim. Bunlar, eğlence için kışlaların üzerinde drone uçuran yaramaz çocuklar değil. Bu, ordumuzun kalbine karşı açıkça planlanmış bir operasyondu."