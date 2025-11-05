Belçika’da ne oluyor? 4 gizemli drone daha tespit edildi

Belçika'da ilk olarak Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı, olayı incelemeye almıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, kamp üzerinde tespit edilen drone'ların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı. 25 Ekim'de ise en az 4 drone, Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edilmişti.

Francken bunun üzerine, drone karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söyledi.

"Plan hazır, drone tespiti ve imhası için 50 milyon euro" açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etti.