Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Covid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı gösteride çıkan olaylarda 15 kişinin yaralandığı, 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 05:56

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 1

Fransa, Hollanda, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinden gelerek Brüksel'de toplanan yaklaşık 50 bin kişi protesto düzenledi.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 2

Brüksel'deki AB kurumları yakınında yapılan protestoda polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda 3 polis ile 12 göstericinin yaralandığı açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 3

Brüksel polisi, yaralıların hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu. Ayrıca polise taşlar ve sopalarla saldıran gruplardan 70 kişinin gözaltında olduğu, haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 4

Göstericiler arasından bir grubun saldırdığı AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binasında da ciddi hasar oluştu. Binanın camları kırıldı, girişi kullanılamaz hale geldi.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 5

EEAS'ın başında bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, olaylardan sonra inceleme yaptığı binaya yönelik saldırıyı kınadı.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 6

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Borrell, "anlamsız tahribat ve şiddete" karşı görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 7

EEAS'tan yapılan açıklamada da "Bugün şahit olduğumuz şiddet ve binamıza yapılan saldırı, AB ve EEAS olarak savunduğumuz her şeyin utanç verici bir ihlalidir" denildi.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 8

Brüksel'de Covid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen gösteride AB kurumlarının yakınındaki 50. Yıl Parkı'nda toplanan on binlerce kişinin protestosu şiddet olaylarına sahne oldu.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 9

Göstericilerden Antifa adlı sol örgüte mensup oldukları belirtilen grupla polis arasında çatışma çıktı, çevredeki çok sayıda sivil araç ve polis aracı tahrip edildi.

Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı - 10

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği göstericiler bazı binalar, otobüs durakları ve bir metro istasyonu gibi yerlere zarar verdi.

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