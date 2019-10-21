NTV

Belçika'da polis şiddeti protestosu

Anadolu Ajansı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 kişi, polis şiddetine dikkati çekmek için protesto düzenledi.

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    Çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine Brüksel'in şehir merkezinde yer alan Albertina Meydanı'nda 200 civarında gösterici toplandı.

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    Belçika polisinin özellikle protesto gibi toplumsal olaylarda "aşırı şiddet" uygulaması sebebiyle düzenlenen gösteride, "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son" ve "Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.

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    Göstericiler, "Polis şiddetine karşı dur" yazılı pankart açtı.
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    Protestocuların çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

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