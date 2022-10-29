Belçika'da restoranlarda "ışıksız cuma" protestosu

Müşterileri olduğu için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade eden Pinden, "Ancak birçok meslektaşımız zor durumda bulunuyor. Bu yüzden dayanışma gösteriyor ve enerji fiyatlarının yükselmesine karşı birlikte mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Enerji fiyatlarının maliyetlerini menüye yansıtmamak son derece zorlaşıyor" diyen Pinden, fiyatları makul tutmaya çalıştıklarını ancak bunun için her şeyden tasarruf etmeleri gerektiğini belirtti.