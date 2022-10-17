Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı

ÇOK SAYIDA GENÇ SOKAKLARDA KALMAYA BAŞLADI

Yaşananlar üzerine harekete geçen bazı sivil toplum kuruluşları ve Kızılhaç’ın özellikle çocuklu ailelere geçici yer tahsis etmesine karşın çok sayıda sığınmacı genç, Brüksel sokaklarında kalmaya başladı.