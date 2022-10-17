Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Petit Chateau sığınma merkezinin dolması nedeniyle kabul edilmeyen sığınmacılar, Brüksel sokaklarında yaşıyor.

Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı - 1

Belçika'da sığınmacıların, Fedasil adlı kurum tarafından yer olmadığı için başkent Brüksel’deki Petit Chateau merkezine alınmaması ülke gündemine oturdu.

Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı - 2

Petit Chateau merkezine yapılan son başvurularla birlikte yaşanan doluluk nedeniyle çok sayıda sığınmacı sokakta kaldı.

Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı - 3

ÇOK SAYIDA GENÇ SOKAKLARDA KALMAYA BAŞLADI

Yaşananlar üzerine harekete geçen bazı sivil toplum kuruluşları ve Kızılhaç’ın özellikle çocuklu ailelere geçici yer tahsis etmesine karşın çok sayıda sığınmacı genç, Brüksel sokaklarında kalmaya başladı.

Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı - 4

Sığınmacılar, merkezin kapılarının kendilerine kapanmasıyla sokaklarda yaşamaya başladı. Merkez yakınlarındaki bankları kendine yer eden sığınmacılar, geceyi banklara serdikleri yataklar veya kartonlar üzerinde geçiriyor.

Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı - 5

Belçika’da sığınma merkezleri, Suriye’deki savaştan kaçanların ardından Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Ukraynalı sığınmacıların akın etmesiyle doldu.

Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı - 6

Fedasil kurumuna bağlı merkezlerin 31 bin kişilik olduğu ve merkezlerin geçen hafta yapılan başvurularla dolduğu açıklandı.

Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı - 7
Belçika’da sığınmacı krizi: Brüksel sokakları doldu taştı - 8

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