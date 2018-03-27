NTV

Belçika'da "Uber" protestosu

Anadolu Ajansı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de taksiciler, Uber'i protesto etmek için ana yolları kapattı.

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    Brüksel'de yüzlerce taksi, Uber uygulamasını ana yolları kapatarak protesto etti.
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    Belçika'nın başkenti Brüksel'in sembollerinden "Atomium" çevresinde sabah saatlerinde yüzlerce taksici Uber'i protesto etmek için buluştu.
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    Taksiciler şehrin çevre yolunu ve bazı ana yollarını ulaşıma kapatarak trafik akışını engelledi.
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    Protesto nedeniyle Brüksel polisi, vatandaşlara metro, tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşımı kullanmaları çağrısında bulundu.
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    Uber, Brüksel'de taksicilere önemli maddi sorunlar yaşatıyor.
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    Uber nedeniyle taksi lisans fiyatlarının çok düştüğü, özellikle akşam ve hafta sonunda da taksilerin gelirlerinde önemli azalma olduğu ifade ediliyor.
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    Taksiciler Uber'i haksız rekabet etmekle suçluyor.


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    Brüksel'de bin 270 civarında taksi ve bin kadar Uber bulunuyor.
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