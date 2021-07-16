Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığı, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Reuters - Anadolu Ajansı 16.07.2021 - 09:59

Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 1

Özellikle Belçika'nın doğusunu etkileyen yoğun yağışlar, Liege, Verviers, Spa, Namur, Limburg gibi bölgeleri vurdu.

ALMANYA'DA SEL FELAKETİ: ÖLÜ SAYISI 80'İ AŞTI

Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 2
Yerel yetkililer, bu kentlerde ve civarındaki köylerde 12 kişinin sellerde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 3
Bölgede en az 5 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 4
Seller nedeniyle bölgede onlarca ev çöktü, binlerce ev ve iş yerini su bastı. Çok sayıda binek araç sel sularına kapılarak sürüklendi.
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 5
Selden en fazla etkilenen şehirlerden Liege'in bazı mahallelerinde halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Kentten geçen Meuse Nehri'nin taşabileceği endişesiyle başta kent merkezi olmak üzere bazı semtlerde yaşayanlardan yüksek bölgelere gitmeleri ya da binaların üst katlarına çıkmaları istendi.
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 6
Ülkenin doğusunda birçok yol kapandı, kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 7
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 8
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 9
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - 10

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