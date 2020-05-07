Belçika’da restoran çalışanlarından hükümete önlük mezarlığından Covid-19 protestosu

"13 MART'TAN BU YANA BİZE AÇIKLAMA YAPILMADI"

Michiels, restoran ve catering endüstrilerinde çalışanların sektöre biraz rahatlama sağlayabilecek yeni düzenlemeler için her gün beklediklerini ancak işlerinin yavaş yavaş ölmeye izin vermeyeceklerini açıklayarak, “13 Mart'tan bu yana, aniden 24 saat içinde kapatmamız istenildiği andan itibaren, pek bir şey değişmediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.