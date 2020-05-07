Belçika’da restoran çalışanlarından hükümete önlük mezarlığından Covid-19 protestosu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan restoran ve cafe kapatmaları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan sektör çalışanlarının protestoları Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Belçika’nın başkenti Brüksel’e taşındı. Hükümetten destek isteyen binlerce cafe ve restoran çalışanı üniformalarını belediye binasının bulunduğu Grand Place Meydanı’na bıraktı.

ntv.com.tr - Reuters 07.05.2020 - 15:54 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 15:55

Belçika’da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinin restoran sektörünü nasıl boğduğuna dikkat çekmek isteyen binlerce Brüksel'in ana meydanına beyaz önlüklerini sererek protesto düzenledi.

Belediye binasının bulunduğu Grand Place Meydanı’nda düzenlenen gösteride, cafe ve restoran çalışanları sektörün faaliyetlerini sürdürebilmesi için hükümet liderlerinden yardım istediklerini belirtti.

"YUKARIDAN BAKILDIĞINDA MEZARLIK"

'Şefimin Ceketini Düşürüyorum' adlı gösterinin organizatörleri, protestoya  yukarıdan bakıldığında bir mezarlık izlenimi verdiğini açıklayarak,  “Bugüne kadar, finansal faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimize dair hala kesin bir bilgi alamadık. Hükümetin bu konuda bir sorumluluk almaması sektör çalışanları için ölümcül ifadelerini kullandı.

Gösteri Belçika’nın kısıtlama tedbirlerini  gevşetmeye başlamesının ardından ve bazı temel olmayan endüstrilerin tekrar çalışmaya başlamasına izin vermesinin ardından geldi. Normale dönüş sürecinin başladığı Belçika’da Başbakan Sophie Wilmes, dün 11 Mayıs’ta sıkı tedbirlere uymak şartıyla bütün ticarethanelerin yeniden açılacağını duyururken restoran, kafe ve turistik etkinliklere hizmet eden yerlerin kapalı olmaya devam edeceğini belirtti. 

Yerel restoran grubu Restauration Nouvelle'ı yöneten Organizatör Coralie Michiels, Le Soir'e verdiği röportajda, fikirlerinin başbakana bir mektup göndermek olduğunu, ancak diğer organizatörlerle daha göz alıcı bir şey yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"13 MART'TAN BU YANA BİZE AÇIKLAMA YAPILMADI"

Michiels, restoran ve catering endüstrilerinde çalışanların sektöre biraz rahatlama sağlayabilecek  yeni düzenlemeler için her gün beklediklerini ancak işlerinin yavaş yavaş ölmeye izin vermeyeceklerini açıklayarak, “13 Mart'tan bu yana, aniden 24 saat içinde kapatmamız istenildiği andan itibaren, pek bir şey değişmediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Belçika'nın her yerinde karantina uygulandığından, restoran ve kafelerin kapatılması emredildi ancak eve paket servisin devam etmesine izin verildi.

Hükümet,geçen hafta düzenlediği basın toplantısında restoranların, barların ve cafelerin 8 Haziran’da açılabileceğini açıkladı, ancak karar onaylanmadı.

440 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞAN ETKİLENİYOR

Michiels, “Şimdiye kadar 8 Haziran'da için onaylanmamış bir tarih aldık. Ancak bu tarihe kadar yaşayacağımız zararı nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz. Sektördeki krizden direkt ve dolaylı olarak 440 binin üzerinde çalışan etkileniyor” dedi.

YUNANİSTAN'DAN SIÇRADI

Öte yandan dün, Yunanistan'ın başkenti Atina’da Covid-19 salgını önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri, 'boş sandalye' protestosu düzenlemişti.
İş yeri sahipleri, işletmelerinden getirdikleri yaklaşık 150 sandalyeyi parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na koyarak hükümete mesaj gönderdi. İş yeri sahipleri, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirmişti.

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