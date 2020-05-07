Belçika’da restoran çalışanlarından hükümete önlük mezarlığından Covid-19 protestosu

ntv.com.tr - Reuters 07.05.2020 - 15:54 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 15:55
Belçika’da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinin restoran sektörünü nasıl boğduğuna dikkat çekmek isteyen binlerce Brüksel'in ana meydanına beyaz önlüklerini sererek protesto düzenledi.
Belediye binasının bulunduğu Grand Place Meydanı’nda düzenlenen gösteride, cafe ve restoran çalışanları sektörün faaliyetlerini sürdürebilmesi için hükümet liderlerinden yardım istediklerini belirtti.
'Şefimin Ceketini Düşürüyorum' adlı gösterinin organizatörleri, protestoya yukarıdan bakıldığında bir mezarlık izlenimi verdiğini açıklayarak, “Bugüne kadar, finansal faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimize dair hala kesin bir bilgi alamadık. Hükümetin bu konuda bir sorumluluk almaması sektör çalışanları için ölümcül ifadelerini kullandı.
Yerel restoran grubu Restauration Nouvelle'ı yöneten Organizatör Coralie Michiels, Le Soir'e verdiği röportajda, fikirlerinin başbakana bir mektup göndermek olduğunu, ancak diğer organizatörlerle daha göz alıcı bir şey yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Michiels, restoran ve catering endüstrilerinde çalışanların sektöre biraz rahatlama sağlayabilecek yeni düzenlemeler için her gün beklediklerini ancak işlerinin yavaş yavaş ölmeye izin vermeyeceklerini açıklayarak, “13 Mart'tan bu yana, aniden 24 saat içinde kapatmamız istenildiği andan itibaren, pek bir şey değişmediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Belçika'nın her yerinde karantina uygulandığından, restoran ve kafelerin kapatılması emredildi ancak eve paket servisin devam etmesine izin verildi.
Hükümet,geçen hafta düzenlediği basın toplantısında restoranların, barların ve cafelerin 8 Haziran’da açılabileceğini açıkladı, ancak karar onaylanmadı.
Michiels, “Şimdiye kadar 8 Haziran'da için onaylanmamış bir tarih aldık. Ancak bu tarihe kadar yaşayacağımız zararı nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz. Sektördeki krizden direkt ve dolaylı olarak 440 binin üzerinde çalışan etkileniyor” dedi.