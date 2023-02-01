Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak

Belçikalı yazar, "Küçüklüğümden beri münzeviler beni büyülemiştir. Bence histeri ile mistisizm arasında ince bir çizgi var. Gerçeklikten bu şekilde kopmak insanı daha üst bir boyuta çıkarıyor ve insana zihninde özgürlük veriyor. Çocukken de evimizin bahçesinde kendi başıma oturup hayal dünyamın coşmasına izin verirdim." diye konuştu.