Belçika'nın çiçek halısı, Covid-19 arasından sonra yeniden döşendi

Brüksel'in simge meydanını gezen birçok turist de çiçek halının yapımına tanıklık etti. Güney Koreli Jun Kim, çiçek halının kurulduğunu haberlerden öğrendiğini ve şehirden ayrılmadan önce görmek için Grand Place'a geldiğini belirtti.



Jun Kim, "Bu, gerçekten büyüleyici. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bunlar gerçek çiçek. Gerçekten inanılmaz. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok güzel." dedi.