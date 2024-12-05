Belgelerle Gazze'de soykırım: "Filistinlilere cehennemi yaşattı"
Uluslararası Af Örgütü, yayınladığı rapor ile İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ortaya koydu. Rapor, bir yıldan fazla süredir devam eden saldırılara ilişkin, önde gelen bir insan hakları örgütünün bu yöndeki ilk tespiti. Örgüt, savaş suçu işleyen askerlerin video ve fotoğraf kanıtları ile soykırımı belgeledi. Raporda İsrail'in 2,3 milyonluk Gazze Şeridi nüfusuna “küstahça, sürekli ve tam bir cezasızlıkla cehennemi yaşattığı” ifade edildi. Peki raporda hangi suçlamalar yer alıyor? (Editör: Derya Doğan)
Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı rapor, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın, uluslararası hukuka göre soykırım suçu teşkil ettiğini ortaya koydu.
"Kendinizi İnsanaltı Gibi Hissediyorsunuz": İsrail'in Gazze'de Filistinlilere Yönelik Soykırımı başlıklı raporu, 14 aydır devam eden saldırılara ilişkin önde gelen bir insan hakları örgütünün bu yöndeki ilk tespiti.