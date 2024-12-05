Belgelerle Gazze'de soykırım: "Filistinlilere cehennemi yaşattı"

"KAHREDİCİ BULGULAR"

The Guardian gazetesine göre Af Örgütü'nün devam eden bir çatışma sırasında ilk kez soykırım suçu işlendiğini iddia ettiği bu rapor, Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörünün, mart ayında yayınladığı ve İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım işlediğine inanmak için makul sebepler olduğu sonucuna vardığı rapora dayanıyor.

Örgütün genel sekreteri Agnes Callamard, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Kahredici bulgularımız bir uyandırma çağrısı işlevi görmelidir: bu bir soykırımdır ve artık durdurulmalıdır” dedi.