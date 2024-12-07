Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi?

İtibarı son dönemde oldukça zayıflamış olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 850 yıllık Notre Dame'ın yeniden açılış töreninden yeni bir siyasi hayat kazanmayı umuyor. Fransa'nın siyasi belirsizliğinin ortasında Notre Dame bugün görkemli bir törenle açılıyor. İşte törene dair bildiklerimiz...

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 1

Fransa'nın en ünlğü yapoılarından tarihi Notre Fame Katedrali bugün görkemli bir törenle yeniden açılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yenilenen katedrali bugün açacak.

Törene ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Prens William ve diğer uluslararası figürler de katılacak.

Macron açılışta yapacağı konuşmada, dünyayı "Fransa'nın içinde bulunduğu krizin ötesini görmeye" çağıracak.

DÜNYA HABERLERİ

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 2

BELİRSİZLİK DÖNEMİNİN ORTASINDA

Notre Dame, 2019'daki yangından beri restorasyon altındaydı. 

Uzun zamandır beklenen açılış töreni, Başbakan Michel Barnier hükümetinin çarşamba günü düşmesiyle tetiklenen derin bir belirsizlik döneminin ortasında gerçekleşiyor.

Yıkıcı yangından beş buçuk yıl sonra Macron, katedralin yeniden açılışını, Paris Olimpiyat Oyunlarının da yapılacağı 2024 yılının iyimser zirvesi haline getirmeyi planlamıştı.

Ancak BBC'ye göre projenin başarısından faydalanmaya çalışırken, ülkenin içinde bulunduğu depresif durum ile katedralin onarılmasıyla elde edilen büyük başarı arasında bir tezat olması kaçınılmaz.

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 3

"TANRIYA ÖVGÜLER SUNULACAK"

Tören, yarın yapılacak ilk ayin öncesinde Katolik kilisesinin, katedralin mülkiyetini yeniden ele geçirdiği anı işaret ediyor.

Başpiskopos Laurent Ulrich, kurtarılan çatı ahşaplarından birinden yapılmış bir asa kullanarak ön kapıya vuracak. 

Halihazırda içeride bulunan koro tarafından yanıtlanan Ulrich, katedrale girecek ve orga “Tanrı'ya övgüler sunmasını” söyleyecek.

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 4

LAİK KURALLARINA AYKIRI

Macron başlangıçta katedralin içinde bir konuşma yapmayı planlamıştı ancak bunun Fransa'nın laiklik konusundaki katı kurallarına aykırı olacağı bildirildi.

Fransız lider, uzlaşma olarak, sekiz gün önce yüzlerce zanaatkâr ve kadına teşekkür etmek üzere katedrali ziyaret etmişti.

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 5

170 PİSKOPOS KATILACAK

Akşamki dini törenin ardından Çinli piyanist Lang Lang ve Kanadalı şarkıcı Garou'nun sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

Macron'un da katılacağı yarınki ayin, Başpiskopos Ulrich tarafından 170 Fransız piskopos ve 106 Paris cemaatinden rahiplerin huzurunda yönetilecek.

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 6

PAPA TÖRENDE YOK

Okunmak üzere törene bir mesaj gönderen Papa Francis, açılışa katılmayacak.

Papa'nın Fransa ile ilişkileri dostane olmaktan ziyade samimi.

Papa'nın Fransa'nın göçü azaltmaya yönelik politikalarına ve Macron'un kürtaj hakkını anayasaya koyma kararına kızdığı bildiriliyor.

Fransız basınında Papa'nın Avrupa'nın ortaçağ kiliselerinden ziyade güney yarımkürenin genç ve büyüyen Hıristiyan topluluklarıyla ilgilendiği söyleniyor.

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 7

2 BİN İŞÇİ ÇALIŞTI

15 Nisan 2019'da çıkan yangın Ortaçağ'dan kalma çatı ahşaplarını, kulesini ve taş tonozun üç bölümünü yok etti.

Bağışçılar için yapılan çağrıda 850 milyon euro toplandı ve projede 2 bin taş ustası, marangoz, sanat restoratörü, mühendis ve mimar çalıştı. 

“Yangından sonraki gün içeriye baktığım anda her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. Hasar korktuğum kadar kötü değildi,” diyen katedralin baş mimarı Philippe Villeneuve, Notre-Dame'ın tamamen çökmeye yakın olduğu yönündeki yaygın teoriye karşı çıkıyor. 

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 8

12 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Başmimar Villeneuve, şunları anlattı: “Çatının ve kulenin değiştirilmesinin yanı sıra asıl görev arındırmaydı. Her şey kurşun oksit tozuyla kaplıydı. Ancak bu, restore edebileceğimiz ve temizleyebileceğimiz anlamına geliyordu. Bu da katedralin bugün neden bu kadar güzel göründüğünü açıklıyor.”

Yangından önce, katedralin zaten ciddi bir bakımsızlık içinde olduğu düşünülüyordu ve kulenin ve korozyondan çok zarar gören diğer dış kısımların yenilenmesi için iskele kurulmuştu.

Katedrali yılda yaklaşık 12 milyon kişi ziyaret ediyordu. Bu sayının şimdi artması bekleniyor.

Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi? - 9
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