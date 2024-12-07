Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi?
İtibarı son dönemde oldukça zayıflamış olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 850 yıllık Notre Dame'ın yeniden açılış töreninden yeni bir siyasi hayat kazanmayı umuyor. Fransa'nın siyasi belirsizliğinin ortasında Notre Dame bugün görkemli bir törenle açılıyor. İşte törene dair bildiklerimiz...
Fransa'nın en ünlğü yapoılarından tarihi Notre Fame Katedrali bugün görkemli bir törenle yeniden açılıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yenilenen katedrali bugün açacak.
Törene ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Prens William ve diğer uluslararası figürler de katılacak.
Macron açılışta yapacağı konuşmada, dünyayı "Fransa'nın içinde bulunduğu krizin ötesini görmeye" çağıracak.