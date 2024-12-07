Belirsizliğin ortasında: Notre Dame'ın açılışı Macron'a itibarını geri verir mi?

2 BİN İŞÇİ ÇALIŞTI

15 Nisan 2019'da çıkan yangın Ortaçağ'dan kalma çatı ahşaplarını, kulesini ve taş tonozun üç bölümünü yok etti.

Bağışçılar için yapılan çağrıda 850 milyon euro toplandı ve projede 2 bin taş ustası, marangoz, sanat restoratörü, mühendis ve mimar çalıştı.

“Yangından sonraki gün içeriye baktığım anda her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. Hasar korktuğum kadar kötü değildi,” diyen katedralin baş mimarı Philippe Villeneuve, Notre-Dame'ın tamamen çökmeye yakın olduğu yönündeki yaygın teoriye karşı çıkıyor.