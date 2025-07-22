Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu

39 yaşındaki Lindsay Barad, hayatının en formda döneminde olduğunu düşünüyordu. Ancak 2021 yılında katıldığı yarıştan yalnızca bir ay sonra, şoke edici bir teşhisle sarsıldı: Dördüncü evre apendiks kanseri.

Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu - 1

Barad’a göre her şey yolundaydı; herhangi bir ciddi şikâyeti yoktu. Ancak karın bölgesindeki ağrılar üzerine gittiği jinekolog, rutin bir ultrason önerdi. Yapılan tetkiklerde, sağ yumurtalığında greyfurt büyüklüğünde bir kist tespit edildi.


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Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu - 2

Bu, sadece 1.55 boyundaki Barad için ciddi bir durumdu. Acil ameliyata alınan Barad’ın doktorları, operasyon sırasında karın boşluğunda anormal mukus birikimi ve şişmiş bir apendiks fark etti. Alınan örnekler incelendiğinde, teşhis netleşti: Düşük dereceli apendiks mukuslu neoplazmı


Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu - 3

Barad, DailyMail.com’a verdiği özel röportajda yaşadığı süreci “Gerçekten şok oldum. Daha önce bu kanser türünü hiç duymamıştım” sözleriyle anlattı. Apandisit kanseri, nadir görülen bir hastalık olsa da son yıllarda genç yetişkinler arasında dikkat çekici bir artış gösteriyor. Günümüzde 50 yaş altı bireylerde bu kansere yakalanma riski, 1940’lı yıllara göre yedi kat daha fazla.


Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu - 4

BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLDİ

Barad, yıllardır şiddetli regl sancıları ve şişkinlik yaşadığını ancak bunların “normal” olduğunu düşündüğünü ifade etti. Aynı şekilde doktorlar da bu şikâyetleri ciddiye almamış, doğum kontrol hapı ve ağrı kesici önerileriyle geçiştirmişti.


Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu - 5

Ancak teşhis sonrasında geçmişte yaşadığı birçok belirti, kanserin işareti olarak değerlendirildi. Sürekli idrara çıkma ihtiyacı ve karın şişliği, yumurtalık bölgesindeki kist ve mukus nedeniyle oluşmuştu.


Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu - 6

Mart 2022’de Barad, 12 saat süren kapsamlı bir ameliyata alındı. Cerrahlar göğüsten pelvise kadar bir kesi açarak tüm karın boşluğunu açtı. Mukusla kaplanmış dokular temizlenirken, karaciğerin bir kısmı, omentum ve diyaframdan da parçalar alındı. Doktorlar, Barad’ın rahmini de almak zorunda kalabileceklerini bildirse de bu organ korunabildi.


Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu - 7

Ameliyatın ardından Barad’ın karın boşluğu, 41 dereceye kadar ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla dolduruldu ve 90 dakika boyunca döndürüldü. Bu yöntemle kalan kanser hücrelerinin yok edilmesi hedeflendi.

Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu - 8


İyileşme süreci ise zorlu geçti. Barad, aylar boyunca evinden çıkamayacak kadar güçsüzdü. Ancak tedavi başarılı oldu; 2021 sonundan bu yana kendisinde yeni bir tümör izine rastlanmadı.

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