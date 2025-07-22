Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu

Barad, DailyMail.com’a verdiği özel röportajda yaşadığı süreci “Gerçekten şok oldum. Daha önce bu kanser türünü hiç duymamıştım” sözleriyle anlattı. Apandisit kanseri, nadir görülen bir hastalık olsa da son yıllarda genç yetişkinler arasında dikkat çekici bir artış gösteriyor. Günümüzde 50 yaş altı bireylerde bu kansere yakalanma riski, 1940’lı yıllara göre yedi kat daha fazla.





