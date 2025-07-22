Belirtiler göz ardı edildi: Aylar sonra 4. evre kanser teşhisi kondu
39 yaşındaki Lindsay Barad, hayatının en formda döneminde olduğunu düşünüyordu. Ancak 2021 yılında katıldığı yarıştan yalnızca bir ay sonra, şoke edici bir teşhisle sarsıldı: Dördüncü evre apendiks kanseri.
Barad’a göre her şey yolundaydı; herhangi bir ciddi şikâyeti yoktu. Ancak karın bölgesindeki ağrılar üzerine gittiği jinekolog, rutin bir ultrason önerdi. Yapılan tetkiklerde, sağ yumurtalığında greyfurt büyüklüğünde bir kist tespit edildi.