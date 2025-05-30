Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu
32 yaşındaki Katie Cooper, doktorların tatil sonrası şikâyetlerini hafife almasının ardından vücudunun neredeyse tamamına yayılan ölümcül bir cilt kanseri türü olan melanomla mücadele ediyor.
Yedi yıl önce kulağının arkasındaki çili önlem amaçlı aldıran Cooper, dört yıl sonra aynı bölgede yeniden bir şişlik fark etti. Yapılan testler bunun genç İngilizler arasında hızla yayılan en ölümcül cilt kanseri türü olan melanom olduğunu ortaya koydu.