Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu

İYİLEŞTİ SANDI, AĞRILAR TEKRAR BAŞLADI

İlk teşhisin ardından tümör cerrahi müdahaleyle alındı ve doktorlar hastalığın ortadan kalktığını söyledi. Ancak 2025’in Mart ayında başlayan açıklanamayan vücut ağrıları, genç annenin hayatını yeniden altüst etti.



Disneyland Paris tatilinden yeni döndüğü için ilk başta yaşadığı ağrılar viral bir enfeksiyonla ilişkilendirildi. Doktorlar “yalnızca bir virüs” diyerek Cooper’ı taburcu etti. Ancak ağrılar artınca yapılan kapsamlı taramada kanserin sadece geri dönmediği, aynı zamanda kemiklere, omurgaya, karaciğere, akciğerlere, karın duvarına ve yumurtalıklara yayıldığı tespit edildi.





