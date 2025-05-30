Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu

32 yaşındaki Katie Cooper, doktorların tatil sonrası şikâyetlerini hafife almasının ardından vücudunun neredeyse tamamına yayılan ölümcül bir cilt kanseri türü olan melanomla mücadele ediyor.

Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu - 1

Yedi yıl önce kulağının arkasındaki çili önlem amaçlı aldıran Cooper, dört yıl sonra aynı bölgede yeniden bir şişlik fark etti. Yapılan testler bunun genç İngilizler arasında hızla yayılan en ölümcül cilt kanseri türü olan melanom olduğunu ortaya koydu.

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Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu - 2

İYİLEŞTİ SANDI, AĞRILAR TEKRAR BAŞLADI

İlk teşhisin ardından tümör cerrahi müdahaleyle alındı ve doktorlar hastalığın ortadan kalktığını söyledi. Ancak 2025’in Mart ayında başlayan açıklanamayan vücut ağrıları, genç annenin hayatını yeniden altüst etti.

Disneyland Paris tatilinden yeni döndüğü için ilk başta yaşadığı ağrılar viral bir enfeksiyonla ilişkilendirildi. Doktorlar “yalnızca bir virüs” diyerek Cooper’ı taburcu etti. Ancak ağrılar artınca yapılan kapsamlı taramada kanserin sadece geri dönmediği, aynı zamanda kemiklere, omurgaya, karaciğere, akciğerlere, karın duvarına ve yumurtalıklara yayıldığı tespit edildi.


Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu - 3

“Bizi tamamen hazırlıksız yakaladı,” diyen Cooper, “Başta yalnızca hasta olduğumu düşündüm. Ancak sonra diğer organlara da yayıldığını öğrenince bunun kolay bir süreç olmayacağını anladım,” ifadelerini kullandı.

Melanomun üçüncü evredeki hayatta kalma oranı yüzde 66 iken, dördüncü evrede bu oran yalnızca yüzde 27’ye düşüyor.

Şu anda tedavi edilemeyen kanserle savaşan genç anne, radyoterapi ve immünoterapi görüyor. Doktorlar tedavinin işe yaramaması durumunda yaşam beklentisinin yalnızca birkaç ayla sınırlı olabileceğini belirtti.


Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu - 4

Cooper, özellikle üç yaşındaki kızı Aurora’yı düşündüğünde en büyük acıyı yaşadığını söylüyor. Yakın arkadaşı Abi Smith, “Kanseri kabullendi ama kızının büyüme sürecinde yanında olamama düşüncesi onu yıkıyor,” dedi.

Hastalığı süresince Cooper’ın sağlık giderlerine destek olmak amacıyla bir GoFundMe kampanyası başlatıldı.


Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu - 5

GÜNEŞ YANIKLARINA DİKKAT!

İngiltere'de her yıl 2.000'den fazla kişi melanom nedeniyle hayatını kaybediyor. Araştırmalar, yalnızca beş ciddi güneş yanığının bile yaşam boyu melanom riskini önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor.

İngiltere’de her 35 erkekten biri ve her 41 kadından biri yaşamları boyunca melanom teşhisi alıyor. Vakaların yaklaşık yüzde 90’ı ise doğrudan güneş yanığı ve solaryum kullanımıyla ilişkilendiriliyor.


Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu - 6

Katie Cooper, yaşadıklarının ardından diğer insanlara da şu mesajı veriyor:

“Vücudunuzu en iyi siz tanırsınız. Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, ısrarla kontrol ettirin. Cevapları almak için haklarınızı kullanmaktan korkmayın.”

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