Belirtileri hafife aldı meğer kanser vücuduna yayılmış: Tatil dönüşü hayatı altüst oldu

GÜNEŞ YANIKLARINA DİKKAT!

İngiltere'de her yıl 2.000'den fazla kişi melanom nedeniyle hayatını kaybediyor. Araştırmalar, yalnızca beş ciddi güneş yanığının bile yaşam boyu melanom riskini önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor.



İngiltere’de her 35 erkekten biri ve her 41 kadından biri yaşamları boyunca melanom teşhisi alıyor. Vakaların yaklaşık yüzde 90’ı ise doğrudan güneş yanığı ve solaryum kullanımıyla ilişkilendiriliyor.