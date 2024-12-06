Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı
Dünyada Viktorya hastalığı ve tüberküloz olarak da bilinen verem, bulaştığı her 6 kişiden 1'ini öldürüyor. Veremin geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 oranında artış gösterdiğini belirten uzmanlar, hastalığın özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kemoterapi gören bireyler için tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.
Bilim insanları, İngiltere'de artış gösteren tüberkülozun yayılımı konusunda endişeli olduklarını belirtti. Tüberküloz, kanlı öksürüğe yol açan ciddi bir enfeksiyondur.
İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı'nın raporuna göre, geçen yıl sonu itibarıyle vaka sayısı yüzde 11 oranında arttı. Bu oran, İngiltere'deki her 25 bin kişiden birinin enfekte olduğu anlamına geliyor.