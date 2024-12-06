Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı

Tüberküloz, antibiyotiklerle tedavi edilebilse de, globalde enfekte ettiği her altı kişiden birinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Verem, enfekte kişilerin öksürük ve hapşırıkları yoluyla bulaşır ve genellikle akciğerlerde görülür ancak vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Yapılan araştırmalar, enfekte kişilerin hiç belirti göstermeden sadece nefes alarak bile hastalığı pasif bir şekilde yayabildiklerini ortaya koymuştur.