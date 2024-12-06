Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı

Dünyada Viktorya hastalığı ve tüberküloz olarak da bilinen verem, bulaştığı her 6 kişiden 1'ini öldürüyor. Veremin geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 oranında artış gösterdiğini belirten uzmanlar, hastalığın özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve kemoterapi gören bireyler için tehlikeli olabileceğinin altını çizdi.

Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı - 1

Bilim insanları, İngiltere'de artış gösteren tüberkülozun yayılımı konusunda endişeli olduklarını belirtti. Tüberküloz, kanlı öksürüğe yol açan ciddi bir enfeksiyondur.

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı'nın raporuna göre, geçen yıl sonu itibarıyle vaka sayısı yüzde 11 oranında arttı. Bu oran, İngiltere'deki her 25 bin kişiden birinin enfekte olduğu anlamına geliyor.

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Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı - 2

İngiltere'deki tüberküloz hastalarının büyük bir kısmı Hindistan, Pakistan, Nijerya ve Romanya kökenli kişilerden oluşuyor. Yetkililer, tüberküloz belirtilerinin soğuk algınlığı veya grip semptomlarıyla karıştırılabileceğini belirterek uyarıyor.

Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı - 3

Dr. Esther Robinson, özellikle İngiltere'ye yeni gelen kişilerin, olası tüberküloz belirtilerini göz ardı etmemeleri gerektiğini vurguluyor. "Verem tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır ancak İngiltere'de hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor" diyen Dr. Robinson, tüberküloz riski taşıyanların aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini belirtti.

Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı - 4

Tüberküloz belirtileri arasında 3 haftadan uzun süren kanlı öksürük, yüksek ateş, gece terlemeleri, iştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomlar yer alıyor.

İngiltere'de tüberküloz testi, enfeksiyonun daha yaygın olduğu ülkelerden gelen göçmenler için zorunlu olsa da, bazı vakalar tespit edilemeyebilir. Dünya Sağlık Örgütü, küresel tüberküloz vakalarının arttığını ve 2023 yılında 8,2 milyon vaka ile rekor kırıldığını bildirdi.

Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı - 5

Tüberküloz, antibiyotiklerle tedavi edilebilse de, globalde enfekte ettiği her altı kişiden birinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Verem, enfekte kişilerin öksürük ve hapşırıkları yoluyla bulaşır ve genellikle akciğerlerde görülür ancak vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Yapılan araştırmalar, enfekte kişilerin hiç belirti göstermeden sadece nefes alarak bile hastalığı pasif bir şekilde yayabildiklerini ortaya koymuştur.

Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor: Her 6 kişiden 1'ini öldürüyor! Dünya Sağlık Örgütü uyardı - 6

Tüberküloz, bağışıklık sistemi zayıf olan ve kemoterapi gören kişilerin yanı sıra yaşlılar ve küçük çocuklar için de tehlikeli olabilir. BCG aşısı, tüberkülozdan korunmak için uygulanır ancak sadece enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan kişilere yapılır.

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