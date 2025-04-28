Belirtileri umursamadı ama kanserin uyarı işaretiydi: Dilinin alınması gerekiyordu
İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Jessica Tappenden-Rowell, inatçı bir ağız ülserinin ölümcül bir kansere dönüşmesi sonucu dilinin bir kısmının alınmasıyla hayatını değiştirdi. Genç kadın, benzer belirtileri yaşayan kişilerin ağız yaralarını asla hafife almamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Geçen yıl Mayıs ayında dilinin altında beliren bir lezyonu, yorgunluk ve aşırı yoğunluk belirtisi olarak değerlendiren Tappenden-Rowell, başlangıçta fazla endişelenmedi. Ancak birkaç ay içinde ülserin ağrıları artmaya başladı. Esnerken ve yemek yerken sık sık ağladığını belirten genç kadın, "Daha da garipleşmeye başladı, kızarıklık vardı ve etrafında beyaz şişlikler oluştu. Durumun kötüleştiğini görebiliyordum," dedi.