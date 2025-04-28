Belirtileri umursamadı ama kanserin uyarı işaretiydi: Dilinin alınması gerekiyordu

Ağız kanseri belirtilerinin arasında, iki hafta içinde geçmeyen ülserler, ağızda kırmızı veya beyaz lekeler, dudaklarda veya ağızda yumrular ve yutma zorluğu yer alıyor.



Tappenden-Rowell’in tedavisi, kanserli bölgenin dilinden çıkarılması ve yerine kolundan alınan deri parçasının yerleştirilmesiyle gerçekleştirildi. "Kolumdan alınan deri parçası, damarlar ve atardamarla birlikte dilime yerleştirildi. Ameliyat sonrası yoğun bakımda uyandığımda, dilime alışabilmem için sadece yumuşak gıdalarla beslenmem gerektiğini öğrendim," diyen Tappenden-Rowell, bir yıl sonra hala çikolata gibi bazı gıdaları tüketmekte zorlandığını belirtti.





