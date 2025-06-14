Belirtisi bile yoktu, ölümcül hastalığa yakalandı: 2 yıl ömrü kaldı

Andres Albaladejo’nun hayatı, 39 yaşında sol kolunda hissettiği hafif bir kas seğirmesiyle değişti. Önce bunun strese ya da sinir sıkışmasına bağlı olduğunu düşündü. Ancak zamanla kolundaki güç kaybı arttı. Haziran 2023’te gittiği bir kiropraktör, röntgende sinir sıkışması tespit etti. Bu tanı çift için geçici bir rahatlama oldu. Ne var ki tedavi sonuç vermeyince Andres, bir nöroloji uzmanına yönlendirildi.



DailyMail'de yer alan habere göre; Nöroloji uzmanı tarafından yapılan üç ayrı elektromiyografi (EMG) testinin ardından endişe verici sonuçlar ortaya çıktı. Eşi Carmen Albaladejo, o süreci şöyle anlatıyor:



“Doktorlar başlangıçta sinirine baskı yapan bir disk olduğunu düşünüp disk replasmanı ameliyatı önerdiler. Ancak EMG sonuçlarında seğirmeler göğsüne doğru yayılmaya başladığında doktorlar daha fazla endişelendi.”





