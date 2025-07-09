Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş
İngiltere’de yaşayan 43 yaşındaki Charlie O’Brien, menopoz öncesi döneme bağladığı gece terlemelerinin aslında ölümcül bir hastalığın erken belirtisi olduğunu öğrendi.
Yılın başında aniden rahatsızlanarak hastaneye başvuran O’Brien’a Ocak 2025’te 3. evre bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Yapılan kontrollerde kalın bağırsağında büyük bir tümör tespit edilen O’Brien’a, doktorlar hayatta kalma şansının yalnızca yüzde 40 olduğunu söyledi.
Herhangi bir klasik belirti yaşamamasına rağmen, yapılan değerlendirmeler tümörün 3-4 yıllık olduğunu ortaya koydu. Bağırsak kanserinin yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süre teşhis edilemeyen hastalık, O’Brien'ın hayatında ciddi değişimlere yol açtı.