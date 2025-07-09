Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş

İngiltere’de yaşayan 43 yaşındaki Charlie O’Brien, menopoz öncesi döneme bağladığı gece terlemelerinin aslında ölümcül bir hastalığın erken belirtisi olduğunu öğrendi.

Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş - 1

Yılın başında aniden rahatsızlanarak hastaneye başvuran O’Brien’a Ocak 2025’te 3. evre bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Yapılan kontrollerde kalın bağırsağında büyük bir tümör tespit edilen O’Brien’a, doktorlar hayatta kalma şansının yalnızca yüzde 40 olduğunu söyledi.

Herhangi bir klasik belirti yaşamamasına rağmen, yapılan değerlendirmeler tümörün 3-4 yıllık olduğunu ortaya koydu. Bağırsak kanserinin yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süre teşhis edilemeyen hastalık, O’Brien'ın hayatında ciddi değişimlere yol açtı.


DÜNYA HABERLERİ

Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş - 2

“GECE TERLEMELERİ TÜMÖRDEN KAYNAKLANIYORMUŞ”

Charlie O’Brien, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, yaklaşık iki yıldır ara ara yaşadığı gece terlemelerini perimenopozla ilişkilendirdiğini, ancak tümör ameliyatla alındıktan sonra bu semptomun tamamen ortadan kalktığını ifade etti. Diğer semptomlar arasında sol tarafında ağrı, karın krampları, şişkinlik, kabızlık ve çekilme hissi de yer alıyordu.


Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş - 3

Teşhis sonrası yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşma kararı alan O’Brien, TikTok’ta paylaştığı videoda nadir görülen belirtilere dikkat çekti. 114 binden fazla izlenen paylaşımda; kilo kaybı, yorgunluk, iştahsızlık, vitamin eksikliği ve makattan kan gelmesi gibi semptomlara da yer verdi.

“Eğer bir kişinin bile bu farkındalık sayesinde erken teşhis almasına yardımcı olabilirsem, bu paylaşımlar amacına ulaşmış olur,” ifadelerini kullanan O’Brien, takipçilerine doktorlarla ısrarla görüşmeleri ve gerekirse tarama talep etmeleri çağrısında bulundu.


Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş - 4

BAĞIRSAK KANSERİ GENÇLERDE ARTIŞTA

Charlie O’Brien’ın yaşadıkları, bağırsak kanseri vakalarının genç yaş gruplarında endişe verici şekilde artış gösterdiği döneme denk geliyor. Yapılan araştırmalar, son 30 yılda genç yaşta kolorektal kanser teşhislerinin dünya genelinde yüzde 80 arttığını ortaya koyuyor. Buna karşın, daha önce yüksek risk grubunda yer alan ileri yaşlardaki bireylerde vaka oranları sabit kaldı ya da azaldı.

Uzmanlar, bu artışın nedenlerine dair çeşitli teoriler öne sürüyor. Bu yıl yayımlanan bir araştırma, çocukluk çağında alınan yaygın bir gıda mikrobu olan E. coli’nin kolon kanserini tetikleyebileceğini ortaya koydu. Diğer araştırmalar ise ‘hızlandırılmış yaşlanma’, yaşam tarzı faktörleri, kimyasal maruziyet, tohum yağları, ultra işlenmiş gıdalar ve mikroplastiklerin olası risk faktörleri arasında yer aldığını bildiriyor.


Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş - 5

Teşhis sonrası acil bir operasyon geçiren ve kemoterapi gören O’Brien, sağlık mücadelesini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Deneyimini cesurca paylaşan O’Brien’a destek mesajları yağarken, birçok kişi onun paylaşımlarını gördükten sonra kolonoskopi için randevu aldığını ifade etti.

“Farkındalık yaratmak çok önemli,” diyen bir sosyal medya kullanıcısı, “Ben de yeni teşhis aldım ve klasik belirtilerin hiçbirini yaşamamıştım,” sözleriyle O’Brien’ın mesajının etkisini vurguladı.


Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş - 6

Uzmanlar, özellikle alışılmadık ya da hafif belirtilerin bile göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, erken teşhisin hayat kurtarıcı rol oynadığını vurguluyor.

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