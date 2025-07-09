Geceleri bu belirtiyi yaşadı: 3.evre kalın bağırsak kanserinin işaretiymiş

BAĞIRSAK KANSERİ GENÇLERDE ARTIŞTA

Charlie O’Brien’ın yaşadıkları, bağırsak kanseri vakalarının genç yaş gruplarında endişe verici şekilde artış gösterdiği döneme denk geliyor. Yapılan araştırmalar, son 30 yılda genç yaşta kolorektal kanser teşhislerinin dünya genelinde yüzde 80 arttığını ortaya koyuyor. Buna karşın, daha önce yüksek risk grubunda yer alan ileri yaşlardaki bireylerde vaka oranları sabit kaldı ya da azaldı.



Uzmanlar, bu artışın nedenlerine dair çeşitli teoriler öne sürüyor. Bu yıl yayımlanan bir araştırma, çocukluk çağında alınan yaygın bir gıda mikrobu olan E. coli’nin kolon kanserini tetikleyebileceğini ortaya koydu. Diğer araştırmalar ise ‘hızlandırılmış yaşlanma’, yaşam tarzı faktörleri, kimyasal maruziyet, tohum yağları, ultra işlenmiş gıdalar ve mikroplastiklerin olası risk faktörleri arasında yer aldığını bildiriyor.





