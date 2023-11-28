Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası: Yahudiler tarafından kapı dışarı edildiğimizde 9 günlük bebektim

ANTİSEMİTİZMİN KAYNAĞI BATI

Antisemitizmin Avrupa kökenli bir olay olduğuna dikkati çeken Hadid, "Bu Doğu Avrupa'da ve Batı'da yaşandı, bizim bölgenin insanına karşı. Ama ben antisemitik olamam ki, ben de Sami ırkından geliyorum. Hz. İsa'nın doğduğu topraklardan geliyorum. Kendi kendime karşı olacak değilim ya." dedi.



İbrahim oğulları olarak Yahudiler ile kuzen olduklarını, tek tanrıya inandıklarını, öte yandan Yahudilerin böyle hissetmiyor olabileceğini belirten Hadid, "Üç din bu topraklarda bir araya geldi. Dolayısıyla da biz onların karşıtı olamayız, onlar da bize karşı olamazlar." diye konuştu.