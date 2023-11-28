Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası: Yahudiler tarafından kapı dışarı edildiğimizde 9 günlük bebektim
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı modeller Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid, İsrail'in Gazze işgali nedeniyle güneye kaçan sivilleri televizyonlarda görünce, annesinin 75 yıl önce yaşadıklarının gözünde canlandığını söyledi. Hadid, "Ben henüz dokuz günlükken, annem iki yaşındaki ablamı da yanına alarak Safed'deki evimize dönmüş. Safed, oradaki Yahudiler tarafından neredeyse ele geçirilmişti. Annemle ailemize ait olan kısma geldiğimizde bizi içeri almamışlar." dedi.
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'dan kaçtıkları için evlerinde misafir ettikleri iki Yahudi göçmen aile tarafından kapının önüne koyulduklarında henüz 9 günlük bir bebek olan Mohamed Hadid, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.