Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak

BİLİM İNSANLARI TARİH VERDİ

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı.

Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.