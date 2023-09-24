Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak

Bilim insanları, tarihte ilk kez bir göktaşından alınan örnekleri incelemeye hazırlanıyor. NASA'nın Bennu Asteroidine gönderdiği uzay kaşifi, yıllar süren yolculuğunu bugün tamamlayacak. Dünyaya getirilen örneklerde evrenin oluşumuna dair izler aranacak. Gökbilimciler, Bennu'nun Dünya'ya yeryüzünde şimdiye kadar denenen en güçlü atom bombası olan Sovyetler Birliği'nin Çar bombasının 24 katı bir enerji ile çarpacağını hesapladı. Araştırmacılar olayın hangi tarihte gerçekleşebileceğini de hesapladı.

Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 1

Güneş sisteminin geçmişine ışık tutacak örnekler, dünyaya dönüyor. NASA'nın 2020'de Bennu asteroidine inerek örnek toplayan OSIRIS-Rex (osayris reks) uzay kaşifi, 3 yıllık dönüş yolculuğunu tamamlamak üzere. 

DÜNYA HABERLERİ

Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 2

Bugün dünya yörüngesine girecek uzay aracı, 100 bin kilometre uzaklkta örnekleri taşıyan kapsülü bırakacak.

Saatte 43 bin kilometre hızla ilerleyen kapsül atmosfere gidikten sonra sürtünme etkisiyle yavaşlayacak. Bu esnada sıcaklığı 2 bin 700 santigrat dereceye çıkacak kapsülün daha sonra paraşütle yere yumuşak bir iniş yapması hedefleniyor.

Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 3

Utah çölüne inecek kapsülü süratle güvene almak için, NASA uzmanları haftalardır prova yapıyor.

Bilim insanları yaklaşık 250 gram ağırlığındaki örneklerin "paha biçilmez" olduğunu söylüyor.

Örneklerde, dünya daha oluşmadan dört buçuk milyar yıl öncesinden su ve organik madde parçalarla karşılaşılması bekleniyor.

Bilim insanları Bennu'nun yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroitin parçası olduğunu saptamıştı.

Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 4

BİLİM İNSANLARI TARİH VERDİ

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı. 

Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.

Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 5

24 ATOM BOMBASINA EŞDEĞER BİR ENERJİ İLE ÇARPACAK

Ancak, araştırmacılar en kötü senaryoda, Bennu’nun bin 200 megatonluk bir enerjiyle Dünya'ya çarpacağını açıkladı. Bu enerji ise şimdiye kadar yeryüzünde patlatılmış en büyük atom bombasının (Sovyetler Birliği'nin Çar bombası) 24 katı bir güce eşdeğer olacak. 

Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 6

ARAŞTIRMACILAR TARİH VERDİ 

Bilim insanları, ayrıca eğer Bennu Dünya’ya çarparsa yeryüzündeki 1,2 gigatonluk etkisini bugünden 159 yıl sonra, 24 Eylül 2182'de göstereceğini hesapladı.

Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 7

"BİLGİLERİMİZ 20 KAT ARTTI"

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan Davide Farnocchia, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bennu'nun yörüngesi hakkındaki bilgilerimizi 20 kat arttırdık. NASA,  Bennu'nun yörüngesindeki son risk hesaplamalarını 2135'teki bir sonraki Dünya'ya yakın geçişi sırasında, yani olası çarpışmasından yaklaşık 47 yıl önce yapacak. Bunu 2135 yılında kesin olarak öğreneceğiz." dedi.

Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 8
Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 9
Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak - 10
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