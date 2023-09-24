Bennu asteroidinden alınan örnekler Dünya'ya dönüyor: Dünya'nın oluşumuna ışık tutacak
Bilim insanları, tarihte ilk kez bir göktaşından alınan örnekleri incelemeye hazırlanıyor. NASA'nın Bennu Asteroidine gönderdiği uzay kaşifi, yıllar süren yolculuğunu bugün tamamlayacak. Dünyaya getirilen örneklerde evrenin oluşumuna dair izler aranacak. Gökbilimciler, Bennu'nun Dünya'ya yeryüzünde şimdiye kadar denenen en güçlü atom bombası olan Sovyetler Birliği'nin Çar bombasının 24 katı bir enerji ile çarpacağını hesapladı. Araştırmacılar olayın hangi tarihte gerçekleşebileceğini de hesapladı.
Güneş sisteminin geçmişine ışık tutacak örnekler, dünyaya dönüyor. NASA'nın 2020'de Bennu asteroidine inerek örnek toplayan OSIRIS-Rex (osayris reks) uzay kaşifi, 3 yıllık dönüş yolculuğunu tamamlamak üzere.