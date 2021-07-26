'Benzeri görülmemiş felaket': İtalya Sardunya Adası’nda yangın

Yangın ile ilgili konuşan Sardunya valisi Christian Solinas, orman yangınlarını "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak nitelendirirken, yaklaşık 10 bin hektarlık alanın alevler içinde kaldığını, birkaç evin kül olduğunu ve hayvanların hayatını kaybettiğini söyledi.