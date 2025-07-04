Roma'da benzin istasyonu patladı! Çok sayıda yaralı var

Roma Zabıtasından bir yetkili de patlamadan önce kaçak nedeniyle bölgede bir koku hissedildiği ve duman görüldüğü, dolayısıyla bölgenin ve yakındaki yaz spor okulundaki çocukların hızlı şekilde tahliye edildiği ve daha sonra patlamanın yaşandığı bilgisini basınla paylaştı.

Söz konusu yetkili, bu hızlı tahliye ve erken müdahale sayesinde patlamanın bir faciaya dönüşmediğini kaydetti.