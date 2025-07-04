Roma'da benzin istasyonu patladı! Çok sayıda yaralı var
İtalya'nın başkenti Roma'daki bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada çevredeki binalar da hasar aldı.
Roma'da bir benzin istasyonda patlama yaşandı.
İtalyan İtfaiyesi, X platformundan yaptığı paylaşımda, Gordiani Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde patlama yaşandığını ve yangına 10 ekiple müdahale edildiğini açıkladı.
ANSA ajansının haberinde, yerel saatle 08.00'den sonra gerçekleşen patlamada aralarında sivillerin yanı sıra itfaiye eri ve güvenlik güçlerinin bulunduğu en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.