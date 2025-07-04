Roma'da benzin istasyonu patladı! Çok sayıda yaralı var

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada çevredeki binalar da hasar aldı.

Roma'da benzin istasyonu patladı! Çok sayıda yaralı var - 1

Roma'da bir benzin istasyonda patlama yaşandı.

İtalyan İtfaiyesi, X platformundan yaptığı paylaşımda, Gordiani Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde patlama yaşandığını ve yangına 10 ekiple müdahale edildiğini açıkladı.

ANSA ajansının haberinde, yerel saatle 08.00'den sonra gerçekleşen patlamada aralarında sivillerin yanı sıra itfaiye eri ve güvenlik güçlerinin bulunduğu en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Roma'da benzin istasyonu patladı! Çok sayıda yaralı var - 2

Petrol, dizel ve LPG dağıtıcısındaki patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve hasar oluştuğu, ayrıca şehrin her kesiminden görülebilen siyah dumanların yükseldiği, bununla beraber durumun kontrol altına alındığı aktarıldı.

Patlama sırasında yakıt tanklarından birinin 40 metre uzakta bulunduğu kaydedildi.

Roma'da benzin istasyonu patladı! Çok sayıda yaralı var - 3

Roma Zabıtasından bir yetkili de patlamadan önce kaçak nedeniyle bölgede bir koku hissedildiği ve duman görüldüğü, dolayısıyla bölgenin ve yakındaki yaz spor okulundaki çocukların hızlı şekilde tahliye edildiği ve daha sonra patlamanın yaşandığı bilgisini basınla paylaştı.

Söz konusu yetkili, bu hızlı tahliye ve erken müdahale sayesinde patlamanın bir faciaya dönüşmediğini kaydetti.

Roma'da benzin istasyonu patladı! Çok sayıda yaralı var - 4

Roma'nın toplu ulaşım ajansı Atac, yakınlardaki Teano metro istasyonunun, polisten gelen talimat doğrultusunda kapatıldığını açıkladı

Lazio Bölgesi İtfaiye Müdürü Ennio Aquilino, gazetecilere, olayın nedenlerine ilişkin incelemelerinin sürdüğünü, patlamanın bir bomba patlamasına benzediğini ve gaz aktarım sistemindeki arızadan kaynaklandığını söyledi.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de burada yaptığı açıklamada, "İtfaiye, polis, yerel polis ve diğer birçok kişi tarafından çok hızlı müdahale yapıldı. Bu olağanüstü çalışma sayesinde tüm insanlar tahliye edildi. Bu sayede hasara ve yaralanmalara neden olan bu korkunç patlamanın etkisi, trajik sonuçlara yol açmadı. Olağanüstü özveriyle muhtemelen son derecek ciddi olabilecek bir trajedinin önlendiği bir ekip çalışması oldu" dedi.

Roma'da benzin istasyonu patladı! Çok sayıda yaralı var - 5
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