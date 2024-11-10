Berlin Duvarı ne zaman yıkıldı? Berlin Duvarı'nın yıkılışı neyi ifade ediyor?

1989'da halk, Berlin'i 28 yıl boyunca ayıran 156 kilometre uzunluğundaki "Utanç duvarını" yıktı.



Berlin Duvarı'nın hem Almanya hem de Avrupa için dönüm noktası olan 9 Kasım 1989'da yıkılmasıyla Doğu Almanya yani Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) rejimi de sona erdi ve Avrupa'daki sosyalist blok ortadan kalktı.



1949-1961 yıllarında özellikle eğitimli ve kalifiye gençlerin de bulunduğu yaklaşık 3 milyon kişi, ekonomisi daha da kötüye giden Doğu Almanya'dan Batı'ya kaçtı. DDR yönetimi bu kaçışları engellemek için 12 Ağustos 1961 Cumartesi gecesi Berlin'de gizlilik içinde sınırı kapatma kararı aldı.