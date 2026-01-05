Berlin elektriksiz kaldı. Sıcaklık sıfırın altında, ısıtma sistemi çalışmıyor
05.01.2026 09:39
Son Güncelleme: 05.01.2026 10:23
Reuters
Almanya'nın başkenti Berlin'de sabotaj nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyecek.
Berlin kışın ortasında karanlığa gömüldü. Hastaneler, ev ve iş yerleri elektriksiz kaldı, yaklaşık 45 bin hane kesintiden etkilendi.
Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle halihazırda kapalı olan ve 5 Ocak'ta tekrar açılması beklenen okulların tekrar tatil edildiği açıklandı.
KESİNTİNİN NEDENİ NE?
KESİNTİNİN NEDENİ SABOTAJ
Alman yetkililer, “aşırı sol” bir grubun iklim krizi ve yapay zeka kullanımını protesto etmek için yüksek gerilim hattına sabotaj düzenlediğini açıkladı. Başkent Berlin'in güneydoğusundaki Teltow Kanalı'ndaki bir köprüden geçen ve bir elektrik santraline yakın yüksek gerilim hatlarında yangın çıkmıştı. Yangın hemen söndürülse de ağır hasar alan hat nedeniyle şebekeyi kullanan hane ve iş yerleri elektriksiz kaldı.
ELEKTRİKSİZ ISINMA DA YOK
Kesinti nedeniyle sadece elektronik değil ısınma sistemleri de etkileniyor. Bölgedeki ısıtma sisteminin elektrikle çalışan bir boru hattıyla olması nedeniyle ısınma sorunu de baş gösteriyor. Özellikle kesintinin yaşandığı tarihte karla kaplı ve sıcaklığın sıfırın altında olduğu Berlin'de bu büyük bir problem yaratıyor.
SPOR SALONLARINDA ACİL DURUM MERKEZLERİ KURULDU
Elektrik kesintisinin yaşlı bakım evleri ve hastaneleri vurması yetkilileri harekete geçirdi. Yüksek katlı binalarda da asansörlerin çalışmaması bu duruma eklenince, hasta ve yardıma muhtaç insanlar için bazı spor salonlarında acil durum merkezleri kuruldu. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner de bu merkezleri ziyaret ederken sabotajı kınadı. Wegner, “aşırı solcu grupları” hedef alark insan hayatını tehlikeye attıklarını söyledi.
POLİSTEN TASARRUF UYARISI
Berlin polisi, kesintinin yaşandığı bölgede yaklaşık 160 polis memuru sevk edildiğini duyurdu. Polisler, hoparlörlü araçlarla etkilenen sokaklarda dolaşarak, vatandaşların arkadaşları ya da yakınlarıyla kalmalarını, cep telefonlarını tasarruflu kullanmalarını ve el feneri bulundurmalarını tavsiye etti.
BU SABOTAJ İLK DEĞİL
“Aşırı sol” grupların yaptığı iddia edilen bu sabotaj Berlin için ilk değil. Geçtiğimiz Eylül ayında da bir sabotaj daha olmuş, Berlin'e 60 saat elektrik verilememişti. Mart 2024'te de ünlü milyarder Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla'nın fabrikasına yakın bir sabotaj daha olmuş ve fabrika bir süre elektrik kesintisi nedeniyle üretimini durdurmuştu.