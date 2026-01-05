Berlin karanlığa gömüldü. Perşembe gününe kadar elektrik yok

“Aşırı sol” grupların yaptığı iddia edilen bu sabotaj Berlin için ilk değil. Geçtiğimiz Eylül ayında da bir sabotaj daha olmuş, Berlin'e 60 saat elektrik verilememişti. Mart 2024'te de ünlü milyarder Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla'nın fabrikasına yakın bir sabotaj daha olmuş ve fabrika bir süre elektrik kesintisi nedeniyle üretimini durdurmuştu.