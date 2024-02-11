Berlin, Paris, Tokyo ve Washington'da Filistin'e destek gösterileri

Berlin: Dünya seyrediyor

Almanya'nın başkenti Berlin'in Mitte ilçesindeki Invaliden Parkı’nda, da "Bu savaşı dünya çapında durdurun" sloganıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Protestocular daha sonra şehir merkezinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, "Dünya neden sessiz?, "Netanyahu soykırım işliyor, dünya seyrediyor", "Filistin’e özgürlük" ve "Şimdi ateşkes" sloganları atıldı.

AA'ya konuşan bir eylemci, "Elbette antisemitizm ve ırkçılığa karşı da durulması gerekiyor. Birinin diğerine mazeret olarak gösterilmeyeceğine inanıyorum" dedi.