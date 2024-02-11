Berlin, Paris, Tokyo ve Washington'da Filistin'e destek gösterileri

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı 128 gündür sürerken, Almanya, Fransa ve Japonya'nın başkentinde, Filistin'e destek eylemleri düzenlendi. Ateşkes çağrısı yapan göstericiler, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Berlin, Paris, Tokyo ve Washington'da Filistin'e destek gösterileri - 1

Tokyo: Ateşkes, hemen!

Japonya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi. 

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını kınayan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdur", "Ateşkes, hemen", "Terörist İsrail" sloganları attı.

Japon vatandaşlarının da katıldığı gösteri, olaysız sona erdi.

DÜNYA HABERLERİ

Berlin, Paris, Tokyo ve Washington'da Filistin'e destek gösterileri - 2

Berlin: Dünya seyrediyor

Almanya'nın başkenti Berlin'in Mitte ilçesindeki Invaliden Parkı’nda, da "Bu savaşı dünya çapında durdurun" sloganıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Protestocular daha sonra şehir merkezinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, "Dünya neden sessiz?, "Netanyahu soykırım işliyor, dünya seyrediyor", "Filistin’e özgürlük" ve "Şimdi ateşkes" sloganları atıldı.

AA'ya konuşan bir eylemci, "Elbette antisemitizm ve ırkçılığa karşı da durulması gerekiyor. Birinin diğerine mazeret olarak gösterilmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Berlin, Paris, Tokyo ve Washington'da Filistin'e destek gösterileri - 3

Washington: Biden sana oy yok!

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Square Park'ta bir araya gelenler, Filistin halkına sesini duyurdu.

Gösterideki bir pankartta, "Yahudiler Beyaz üstünlüğüne karşı" ifadesi yer aldı.

Protestocular ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e desteğine de tepki gösterdi. Bir gösterici, "Biden, sana oyum yok" dövizi taşıdı.

Berlin, Paris, Tokyo ve Washington'da Filistin'e destek gösterileri - 4

New York'ta uçurtmalar havalandı

ABD’nin New York kentinde ise Filistinli çocuklar için uçurtma uçuruldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki olarak Filistin temalı uçurtmalarını havalandıran göstericiler, Gazze halkına destklerini gösterdi.

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