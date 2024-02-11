Berlin, Paris, Tokyo ve Washington'da Filistin'e destek gösterileri
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı 128 gündür sürerken, Almanya, Fransa ve Japonya'nın başkentinde, Filistin'e destek eylemleri düzenlendi. Ateşkes çağrısı yapan göstericiler, İsrail saldırılarına tepki gösterdi.
Tokyo: Ateşkes, hemen!
Japonya'da sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını kınayan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdur", "Ateşkes, hemen", "Terörist İsrail" sloganları attı.
Japon vatandaşlarının da katıldığı gösteri, olaysız sona erdi.