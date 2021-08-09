Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor

20 İŞLETME BAŞVURDU

Bununla birlikte, tüm katılımcıların, aşı olmalarına veya yakın zamanda Covid-19’dan iyileşmiş olmalarına bakılmaksızın, 13 Ağustos'ta ikinci bir PCR testi yaptırmaları istendi.

Diğer taraftan, projeye katılmak için Berlin’deki yaklaşık 20 kuruluş başvurdu, ancak kulüp komisyonuna göre havalandırma sistemleri, şehir bölgeleri ve müzik türüne göre sadece altı tanesi seçildi.