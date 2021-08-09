Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor

ntv.com.tr - AFP - Reuters 09.08.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 12:37
Almanya’nın başkenti Pariste bulunan 6 gece kulubü, PCR testlerinin pandemi sırasında gece hayatının yeniden açılmasına yardımcı olup olmayacağını görmek için bu hafta sonu bir sosyal deney düzenledi.
“Kulüp Kültürünün Yeniden Başlatılması” adlı pilot etkinlik, Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Departmanı ile birlikte şehire yer alan Charité hastanesi bilim insanları tarafından başlatıldı.
18 yaş ve üstü katılımcılara Cuma gününden itibaren söz konusu eğlence mekanlarına girişlerde PCR testi zorunlu tutuldu. Negatif çıkanlara 15 euro karşılığında bilet verildi.
Cuma ve Cumartesi günleri 22:00 ve 23:00 arasında başlayan programlar sunan kulupler maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak toplamda 2 bin kişiyi ağırladı.
Bununla birlikte, tüm katılımcıların, aşı olmalarına veya yakın zamanda Covid-19’dan iyileşmiş olmalarına bakılmaksızın, 13 Ağustos'ta ikinci bir PCR testi yaptırmaları istendi.
Diğer taraftan, projeye katılmak için Berlin’deki yaklaşık 20 kuruluş başvurdu, ancak kulüp komisyonuna göre havalandırma sistemleri, şehir bölgeleri ve müzik türüne göre sadece altı tanesi seçildi.
Söz konusu proje kapsamında, gece kulüplerinin güvenli bir şekilde nasıl yeniden açılacağının belilenmesi amaçlandı. Eğer hafta sonu düzenlenen etkinliklerde kimseye virüs bulaŞmadığı ortaya çıkarsa, gelecekteki benzer durumlar için de test yöntemi kullanılacak.
Kulüp Komisyonu Başkanı Pamela Schobeß, Alman televizyon kanalı RBB'ye verdiği demeçte, "Bir buçuk yıllık durgunluğumuzdan gece hayatına nasıl geri döneceğimize dair acilen bir plana ve çözüme ihtiyacımız var" dedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da ise ünlü bir gece kulübü aşı merkezi haline getirildi. Kısıtlamalar sebebiyle aylardır kapıları kapalı olan kulübe gelenler sevdikleri sanatçıların müzikleri eşliğinde aşılarını oldu.