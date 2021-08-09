Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor

Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle neredeyse iki yıldır kapalı olan Avrupa'nın kulüp ve barlarında gece hayatı yeniden başlıyor. Eğlence mekanlarının kapılarını güvenli bir şekilde açabilmesi için Almanya'da i "Önce test, sonra parti" uygulaması ile bir sosyal deney yapıldı. Bu kapsamda Almanya'nın başkenti Berlin'de 6 gece kulubü, haftasonu boyunca PCR testleri negatif çıkan 2 bin kişiyi sosyal mesafesiz ve maskesiz olarak ağırladı. İngiltere'de ise ünlü bir gece kulübü aşılama merkezine dönüştürüldü.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 09.08.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 12:37

Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor - 1

Almanya’nın başkenti Pariste bulunan 6 gece kulubü, PCR testlerinin pandemi sırasında gece hayatının yeniden açılmasına yardımcı olup olmayacağını görmek için bu hafta sonu bir sosyal deney düzenledi. 

Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor - 2

“Kulüp Kültürünün Yeniden Başlatılması” adlı pilot etkinlik, Berlin Senatosu Kültür ve Avrupa Departmanı ile birlikte şehire yer alan  Charité hastanesi bilim insanları tarafından başlatıldı.

Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor - 3

MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ 2 BİN KİŞİ EĞLENDİ

18 yaş ve üstü katılımcılara Cuma gününden itibaren söz konusu eğlence mekanlarına girişlerde PCR testi zorunlu tutuldu. Negatif çıkanlara 15 euro karşılığında bilet verildi. 

Cuma ve Cumartesi günleri 22:00 ve 23:00 arasında başlayan programlar sunan kulupler maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak toplamda 2 bin kişiyi ağırladı. 

Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor - 4

20 İŞLETME BAŞVURDU

Bununla birlikte, tüm katılımcıların, aşı olmalarına veya yakın zamanda Covid-19’dan iyileşmiş olmalarına bakılmaksızın, 13 Ağustos'ta ikinci bir PCR testi yaptırmaları  istendi.

Diğer taraftan, projeye katılmak için Berlin’deki yaklaşık 20 kuruluş başvurdu, ancak kulüp komisyonuna göre havalandırma sistemleri, şehir bölgeleri ve müzik türüne göre sadece altı tanesi seçildi. 

Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor - 5

"ACİL BİR PLANA VE ÇÖZÜME İHTİYACIMIZ VAR"

Söz konusu proje kapsamında, gece kulüplerinin güvenli bir şekilde nasıl yeniden açılacağının belilenmesi amaçlandı. Eğer hafta sonu düzenlenen etkinliklerde kimseye virüs bulaŞmadığı ortaya çıkarsa, gelecekteki benzer durumlar için de test yöntemi kullanılacak. 

Kulüp Komisyonu Başkanı Pamela Schobeß, Alman televizyon kanalı RBB'ye verdiği demeçte, "Bir buçuk yıllık durgunluğumuzdan gece hayatına nasıl geri döneceğimize dair acilen bir plana ve çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor - 6

İNGİLTERE'DE AŞI MERKEZİ GECE KULÜBÜNE DÖNÜŞTÜ

İngiltere'nin başkenti Londra'da ise ünlü bir gece kulübü aşı merkezi haline getirildi. Kısıtlamalar sebebiyle aylardır kapıları kapalı olan kulübe gelenler sevdikleri sanatçıların müzikleri eşliğinde aşılarını oldu.

Berlin'de önce test, sonra parti: Avrupa, gece hayatına yeniden dönmenin yollarını arıyor - 7

İNGİLTERE'DE NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 60'I TAM OLARAK AŞILANDI

İngiltere'de yönetim son haftalarda hız kaybeden aşılama kampanyasını canlı tutmaya çalışıyor. Ülkede şimdiye kadar, nüfusun yüzde 58,8'i, yani, 39,2 milyon kişi tam olarak aşılandı.

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