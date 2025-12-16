Berlin'deki Ukrayna müzakerelerinden neler çıktı?

ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna heyeti arasında Berlin’de gerçekleştirilen kritik barış görüşmelerinde, Washington yönetiminin Kiev’e savaşı sona erdirmek amacıyla Donetsk bölgesinden çekilmeyi kabul etmesi gerektiğini ilettiği bildirildi.

Görüşmelere vakıf kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD’li müzakereciler yaklaşık dört yıldır süren askeri müdahaleyi sonlandıracak kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinden askerlerini çekmesi şartını masaya koydu.

Berlin’deki temasların ikinci gününde isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Reuters ajansına yaptığı açıklamada Kiev yönetiminin daha fazla müzakere talep ettiğini aktarırken, bir başka kaynak ise toprak konusunda uzlaşıya varılmasının önünde halen büyük engeller bulunduğunu belirtti.

ABD yönetimi tarafından geçtiğimiz ayın ortasında hazırlanan ve hem Moskova hem de Kiev’e iletilen 28 maddelik barış taslağı, çözüm yolunda hala aşılması güç engellerle karşı karşıya.

Avrupa Birliği (AB), taraflar arasındaki uçurumun ancak aylar sürebilecek zorlu bir diyalog süreciyle kapanabileceğine inanıyor.

Müzakere masasında uzlaşıyı imkansız kılan temel meselelerin odağında ise Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden ne ölçüde taviz vereceği, Kiev’in ileride NATO saflarına katılıp katılmayacağı ve Rusya'nın Batı tarafından dondurulan varlıklarının Ukrayna’nın yeniden imarında nasıl bir yöntemle harcanacağı gibi oldukça hassas başlıklar yer alıyor.