Berlin’deki Zafer Sütunu’nun bakır çatısı çalındı

Almanya’nın 1864 yılında kazandığı Prusya zaferi üzerine tasarlanan ve yapımı sırasında 1871 yılına kadar Avusturya, Fransa ve Danimarka'ya karşı kazandığı zaferleri anmak için inşa edilen Zafer Sütunu’nun Sütunu’nun bakır kaplama çatısının bir bölümü çalındığı açıklandı.