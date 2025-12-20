Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gizemli yapı keşfedildi, efsaneler geri döndü
20.12.2025 16:06
Ceren Ekşi
Bermuda açıklarında keşfedilen sıra dışı jeolojik yapı, sosyal medyada yeni bir komplo teorileri dalgasını tetikledi.
ATLANTİS'LE İLİŞKİLENDİRİLEN KEŞİF
Bermuda Şeytan Üçgeni’ne ilişkin komplo teorileri, bilim insanlarının Bermuda’nın altında “Dünya’da eşi benzeri olmayan” dev bir taş yapı keşfettiklerini açıklamasının ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Jeologlar, söz konusu yapının doğal bir jeolojik süreçle oluştuğunu belirtse de bu açıklama, internet kullanıcıları ve komplo teorisyenleri için yeterli olmadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, keşfi Atlantis efsanesiyle ilişkilendirdi.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
X platformunda bir kullanıcı, “Atlantis’in iz bırakmadan yok olduğuna artık inanmayı bırakacak mıyız?” diye sorarken, bir diğeri “Bermuda Şeytan Üçgeni Atlantis’e açılan kapı” yorumunu yaptı.
Daha uç iddialar ortaya atan bazı kullanıcılar ise bölgenin uzaylılar tarafından kaçırılan uçak ve insanlarla bağlantılı olduğunu öne sürdü.
Bazı kullanıcılar, yapının milyonlarca yıllık ileri bir medeniyet tarafından inşa edildiğini, bazılarının ise “ana uzay gemisinin” burada saklandığını savundu.
Daha da ileri giden kimi paylaşımlarda, keşif düz Dünya teorileriyle ilişkilendirildi. Bazı kullanıcılar, NASA roketlerinin aslında uzaya çıkmadığını, Bermuda Şeytan Üçgeni’ne iniş yaptığını öne sürdü.
Komplo teorileri üzerine çalışan Nottingham Üniversitesi’nden Dr. Daniel Jolley, Bermuda Şeytan Üçgeni’nin bu tür düşünceler için “mükemmel bir zemin” sunduğunu söyledi.
Jolley, University of Nottingham bünyesinde yürüttüğü çalışmalarına atıfla, “İnsanlar olaylar rastgele ve kaotik göründüğünde, bir şeylerin kontrol altında olduğuna inanmak ister. Kötücül bir gücün varlığı bile, belirsizlikten daha rahatlatıcı olabilir. Ayrıca ‘gerçeği bilenler’ grubuna ait olmak, insanlara güçlü bir kimlik hissi verir.” değerlendirmesinde bulundu.
EPSTEIN DOSYALARI BAĞLANTISI İDDİASI
Keşfin ardından ortaya çıkan yeni bir komplo teorisi ise dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, Bermuda’daki keşfin kamuoyunun dikkatini ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanması beklenen Epstein dosyalarından uzaklaştırmak için gündeme getirildiğini iddia etti.
Söz konusu dosyalar, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili kapsamlı soruşturma belgelerini içeriyor. Sosyal medyada “Epstein dosyaları o kadar kötü ki Bermuda Şeytan Üçgeni’ni yeniden gündeme getirdiler” şeklinde yorumlar yapıldı.