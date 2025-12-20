Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gizemli yapı keşfedildi, efsaneler geri döndü

X platformunda bir kullanıcı, “Atlantis’in iz bırakmadan yok olduğuna artık inanmayı bırakacak mıyız?” diye sorarken, bir diğeri “Bermuda Şeytan Üçgeni Atlantis’e açılan kapı” yorumunu yaptı.

Daha uç iddialar ortaya atan bazı kullanıcılar ise bölgenin uzaylılar tarafından kaçırılan uçak ve insanlarla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Bazı kullanıcılar, yapının milyonlarca yıllık ileri bir medeniyet tarafından inşa edildiğini, bazılarının ise “ana uzay gemisinin” burada saklandığını savundu.

Daha da ileri giden kimi paylaşımlarda, keşif düz Dünya teorileriyle ilişkilendirildi. Bazı kullanıcılar, NASA roketlerinin aslında uzaya çıkmadığını, Bermuda Şeytan Üçgeni’ne iniş yaptığını öne sürdü.